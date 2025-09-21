Glauben und Gesundheit: Ein wachsendes Forschungsfeld in der Medizin

Die Auswirkungen von Spiritualität auf die Gesundheit werden in der Medizin zunehmend erforscht. Dieser Artikel beleuchtet die Forschung des Instituts für Spiritualität und Gesundheit und die wachsende Bedeutung von Spiritual Care in der Psychotherapie.

Erholt sich der gläubige Mensch tatsächlich schneller von Krankheiten oder psychischen Krisen wie Depressionen? Dieser Frage geht Micha Eglin, ein junger Arzt aus dem Baselbiet, nach. Seine eigene Religiosität weckte in ihm das Interesse, ob der Glaube überhaupt einen Einfluss auf Krankheitsentstehung und Gesundheit haben könnte. Eglin verfasste seine Doktorarbeit am Institut für Spiritualität und Gesundheit in Langenthal.

Das Institut selbst ist ein Ort intensiver Forschung, erkennbar an der präzisen Organisation der Forschungsergebnisse, die in zahlreichen Bundesordnern nach Farben sortiert in den Regalen des Büros aufbewahrt werden. Diese akribische Ordnung symbolisiert 20 Jahre Forschungsarbeit, die hier stattfindet. Institutsleiter René Hefti betont, dass die Forschung nach wissenschaftlichen Standards durchgeführt wird. Das Institut ist klein, beschäftigt aber eine engagierte Handvoll Mitarbeitende und lebt von Stiftungen und Spenden. Es kooperiert zudem mit Universitäten, was jungen Studierenden die Möglichkeit gibt, an der Forschung teilzunehmen. \Vor 20 Jahren war diese Art der Forschung noch weitgehend Neuland und wurde oft kritisch beäugt. Die Verbindung von Spiritualität und Medizin wurde in der Vergangenheit schnell als Esoterik abgetan. Das Institut hält sich streng an professionelle Grenzen bei der Behandlung von Patienten. Die Mitarbeitenden beten nicht mit Patienten, da dies als unprofessionell angesehen wird. Allerdings wird einem Patienten, der es wünscht, die Möglichkeit gegeben, ein Gebet vorzulesen. Dabei ist es essentiell, diese Handlung sorgfältig zu reflektieren und den Kontext zu berücksichtigen. Für Micha Eglin war die Zeit am Institut lehrreich, nicht nur in Bezug auf Religion, sondern auch im Hinblick auf die Entwicklung einer offenen, forschenden Haltung. Diese Einstellung, neugierig Fragen zu stellen und unvoreingenommen an Situationen und Patienten heranzugehen, möchte er in seiner zukünftigen Arbeit als Psychiater beibehalten. Die zentrale Frage, ob Spiritualität die Gesundheit fördern kann, wird durch die Forschung des Instituts untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass der Glaube Heilungsprozesse beeinflussen kann, doch eindeutige Schlussfolgerungen sind derzeit noch schwer zu ziehen. Die Doktorarbeit von Micha Eglin unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Forschung in diesem Bereich. \Patrick Weiss, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, beobachtet ein zunehmendes Interesse an Spiritual Care in der Medizin. Er betont, dass Spiritualität ein grundlegendes menschliches Bedürfnis ist, das nicht zwangsläufig an religiösen Glauben gebunden ist. Moderne Psychotherapie integriert zunehmend spirituell fundierte Techniken wie Meditation und achtsamkeitsbasierte Therapien. Weiss unterstreicht die Bedeutung wissenschaftlicher Forschung in diesem Bereich, wobei er gleichzeitig auf die Notwendigkeit klarer wissenschaftlicher Kriterien hinweist. Trotz des wachsenden Interesses prognostiziert er, dass die Forschung im Bereich Spiritualität und Gesundheit weiterhin einen Nischenbereich darstellen wird. Der Fokus in der Forschung liege eher auf biologischen Aspekten und weniger im psychologischen Bereich. Die Forschung im Bereich Spiritualität und Gesundheit entwickelt sich stetig weiter und wird von Experten wie Patrick Weiss als wichtiger Bereich der Medizin anerkannt. Die Verbindung von Glauben und Gesundheit wirft weiterhin Fragen auf und bedarf einer intensiven, wissenschaftlichen Auseinandersetzung, um das volle Potenzial für das Wohlbefinden des Menschen auszuschöpfen. Die Arbeit des Instituts und die Forschung anderer Experten sind entscheidend, um dieses Feld weiterzuentwickeln und evidenzbasierte Erkenntnisse zu generieren, die das Verständnis von Gesundheit und Spiritualität vertiefen können





