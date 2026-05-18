Glaube und Politik: Tausende feiern Donald Trump als Gottes Werkzeug in Washington

Bei einer massiven religiös-politischen Kundgebung auf der National Mall in Washington D.C. vereinten konservative Christen ihren Glauben mit der Unterstützung für Donald Trump und forderten eine Rückkehr zu einer christlichen Nation.

Auf der National Mall in Washington D.C. herrschte am vergangenen Sonntag eine elektrisierende, wenn auch spannungsgeladene Atmosphäre. Tausende Menschen waren in die Hauptstadt gereist, um an der Veranstaltung Rededication to God teilzunehmen, einem Ereignis, das die Grenzen zwischen tiefer religiöser Überzeugung und politischer Loyalität verschwimmen lässt.

Während viele Teilnehmer in roten Maga-Kappen durch die Menge wanderten, trugen andere Aufschriften wie Make America Godly Again, was den Wunsch nach einer Rückkehr zu einer streng christlich geprägten Gesellschaft unterstreicht. Doch die Veranstaltung war nicht ohne Widersacher. Inmitten der betenden Familien und der erwartungsvollen Menge rief eine junge Demonstrantin mit einem Megafon Warnungen gegen den Faschismus aus.

Diese scharfen Kontraste – auf der einen Seite das stille Gebet auf Picknickdecken, auf der anderen Seite die lautstarken Proteste – prägten das Bild eines tief gespaltenen Amerikas. Für viele der Anwesenden, wie etwa die pensionierte Pflegerin Cindy Rich aus North Carolina, ist Donald Trump weit mehr als nur ein politischer Führer; er wird als ein von Gott gesandtes Werkzeug betrachtet.

Die Teilnehmer identifizieren sich bewusst mit dem Begriff des christlichen Nationalismus, den sie nicht als abwertend, sondern als Ausdruck ihrer Liebe zu Jesus Christus und ihrem Vaterland verstehen. Pastor Robert Jeffress von der Southern Baptist Convention gab dieser Sichtweise auf der Bühne eine theologische Legitimation. Die Kernthese der Redner war die Behauptung, die Vereinigten Staaten seien explizit als christliche Nation gegründet worden, um göttliche Prinzipien in der Regierungsführung zu verankern.

Diese Überzeugung geht einher mit einer starken Ablehnung globalistischer Strukturen, wobei insbesondere das Weltwirtschaftsforum in Davos als Bedrohung für die nationale Souveränität und die traditionellen christlichen Werte wahrgenommen wird. Auch gesellschaftliche Themen, wie die Ablehnung moderner Gender-Vorstellungen, werden in diesem Kontext als Kampf für die moralische Integrität des Landes gerahmt. Die organisatorische Struktur hinter diesem Großevent ist eng mit der US-Regierung verknüpft.

Freedom 250, eine öffentlich-private Partnerschaft, die unter der Schirmherrschaft des Präsidenten steht, nutzt die Vorbereitungen zum 250-jährigen Unabhängigkeitsjubiläum, um diese religiösen Botschaften zu verbreiten. Obwohl Donald Trump nicht persönlich vor Ort war, war seine Präsenz durch eine Videobotschaft allgegenwärtig. Für einige Gläubige hat die Verbindung zwischen Trump und dem Göttlichen eine fast mystische Dimension erreicht.

So berichtete eine Podcasterin von einer intuitiven religiösen Vorahnung, die sie genau in dem Moment verspürte, als Trump ein Attentat überlebt habe – ein Ereignis, das in den Augen vieler Teilnehmer als göttliche Fügung interpretiert wird. Dennoch bleibt das Ereignis höchst umstritten. Historiker widersprechen der Erzählung einer Gründung als rein christliche Nation und weisen darauf hin, dass die Gründerväter zwar gläubig waren, aber eine Trennung von Kirche und Staat anstrebten, um religiöse Vielfalt zu ermöglichen.

Auch innerhalb des Christentums gibt es massive Kritik. Progressive Organisationen wie Sojourners brandmarken den christlichen Nationalismus als sündhaft und warnen vor der Instrumentalisierung des Glaubens für politische Machtansprüche.

Zudem gibt es Risse innerhalb der evangelikalen Basis, bedingt durch Themen wie die Epstein-Akten oder die US-Außenpolitik im Nahen Osten. Selbst prominente rechte Stimmen wie Tucker Carlson stellten in der Vergangenheit provokante Fragen über die wahre Natur des Präsidenten. Trotz dieser Zweifel blieb die Stimmung auf der National Mall am Sonntag von einer unerschütterlichen Loyalität geprägt, die Gott und Trump in einer untrennbaren Einheit sah





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