Glasfaser-Ausbau in Nidwalden: Erste Anschlüsse in Stans und Buochs freigegeben

In Nidwalden sind die ersten aktiven Glasfaseranschlüsse in Stans und Buochs zur Vermarktung freigegeben worden. Rund 500 Haushalte in jeder Gemeinde profitieren von dem neuen FTTH-Zugang, der durch eine gemeinsame Investition von EWN, Swiss FibreCo AG und Swisscom ermöglicht wird.

Der Ausbau der Glasfaser infrastruktur in Nidwalden schreitet voran: Die ersten aktiven Anschlüsse im kantonalen Glasfaser netz wurden in Stans und Buochs freigegeben, wodurch rund 500 Haushalte in jeder Gemeinde von einem neuen FTTH -Zugang profitieren.

Dieses Projekt ist das Ergebnis einer gemeinsamen Investition des Kantonalen Elektrizitätswerks Nidwalden (EWN), der Swiss FibreCo AG (SFC) / Swiss Fibre Net AG (SFN) und der Swisscom Schweiz AG. Das offene Netz ermöglicht es einer Vielzahl von Telekommunikationsanbietern wie Salt, Sunrise, Quickline und Swisscom, ihre Dienste anzubieten und somit ein maximales Angebot für die Bevölkerung sicherzustellen. Remo Infanger, Direktor des EWN, betont die strategische Bedeutung des Glasfaserausbaus für die Zukunft des Kantons und die erfolgreiche Partnerschaft mit SFC.

Andreas Waber, CEO der Swiss Fibre Net AG, unterstreicht die Freude über die Zusammenarbeit mit dem EWN und die Möglichkeit, den Kanton Nidwalden mit den Angeboten von Salt und Sunrise sowie zukünftig weiteren Anbietern zu bedienen. Der Ausbau soll nicht nur in urbanen Zentren, sondern auch in ländlichen Gebieten wie Nidwalden für schnelle Glasfaseranschlüsse sorgen. SFC und SFN tragen aktiv zum schweizweiten FTTH-Netzausbau bei, mit dem Ziel einer nahezu vollständigen Abdeckung.

Die Swiss Fibre Net AG, ein Gemeinschaftsunternehmen lokaler Energieversorger und Kabelnetzbetreiber, verbindet lokale Glasfasernetze zum 'Swiss Fibre Net' und bietet dieses Telekommunikationsanbietern zur Nutzung an, um den Wettbewerb zu fördern. Die Swiss FibreCo AG investiert gezielt in den Ausbau von Open-Access-Glasfasernetzen in der Schweiz. Das EWN, als lokal verankerter Energiedienstleister, sieht das Telekommunikationsgeschäft als ein wichtiges Standbein und bietet neben Energie- und Telekomdienstleistungen auch Lösungen in Bereichen wie Elektromobilität, Photovoltaik und Wärmeversorgung.

Das Unternehmen legt Wert auf Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit und die Förderung des Nachwuchses. Aktuelle Zahlen des FTTH Council Europe zeigen, dass die Schweiz beim Glasfaserausbau Fortschritte macht und im europäischen Vergleich aufholt. Auch in anderen Gemeinden wie Kirchberg und Zofingen werden derzeit Glasfasernetze ausgebaut, um einen Grossteil der Bevölkerung mit schnellem Internet zu versorgen. Die Zusammenarbeit zwischen Swiss Fibre Net AG, lokalen Energieversorgern und Telekommunikationsanbietern stellt sicher, dass über die Glasfasernetze vielfältige Dienstleistungen angeboten werden können.

Der FTTH-Ausbau in der Schweiz schreitet somit kontinuierlich voran und trägt zur digitalen Zukunft des Landes bei





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