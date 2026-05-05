Glarus Nord ordnet Gemeinderats-Zuständigkeiten neu

Nach den Erneuerungswahlen im März hat der Gemeinderat von Glarus Nord seine Ressorts neu verteilt. Christoph Zwicky übernimmt Wald und Landwirtschaft, Olivia Lattmann Bildung.

Nach den Erneuerungswahlen im März hat der Gemeinderat von Glarus Nord eine umfassende Neuordnung der Zuständigkeiten vorgenommen, um die strategische Ausrichtung der Gemeinde optimal an die aktuellen Herausforderungen anzupassen.

Diese Neuausrichtung ist das Ergebnis intensiver Beratungen innerhalb des Gemeinderats und soll sicherstellen, dass die vielfältigen Aufgaben der Gemeinde effizient und koordiniert im Sinne der Bevölkerung erledigt werden. Ein wesentlicher Aspekt dieser Neuordnung ist die Berücksichtigung der Rücktritte zweier langjähriger Gemeinderatsmitglieder, Sibylle Huber-Regli und Dominique Stüssi, denen für ihren wertvollen Einsatz und ihr Engagement gedankt wurde. Die Neuverteilung der Ressorts tritt am 1.

Juli 2026 in Kraft und markiert einen wichtigen Schritt zur Stärkung der kommunalen Verwaltung und zur Gewährleistung einer zukunftsorientierten Politik. Die Gemeinde Glarus Nord legt großen Wert auf eine klare Aufgabenverteilung und eine effektive Zusammenarbeit innerhalb des Gemeinderats, um die Lebensqualität ihrer Bürgerinnen und Bürger kontinuierlich zu verbessern. Die strategische Neuausrichtung der Ressorts ist ein Beleg für das Engagement des Gemeinderats, die Gemeinde Glarus Nord erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Die Anpassung der Zuständigkeiten ermöglicht es, die vorhandenen Ressourcen optimal zu nutzen und die Kompetenzen der einzelnen Gemeinderatsmitglieder bestmöglich einzusetzen. Dies trägt dazu bei, die Effizienz der Verwaltung zu steigern und die Transparenz der Entscheidungsprozesse zu erhöhen. Die Gemeinde Glarus Nord ist bestrebt, eine offene und bürgernahe Verwaltung zu pflegen, die auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingeht und eine aktive Beteiligung ermöglicht. Die Neuordnung der Ressorts ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einer modernen und zukunftsorientierten Gemeinde.

Im Zuge dieser Neuordnung übernimmt Christoph Zwicky ab dem 1. Juli 2026 die strategische Führung des Ressorts Wald und Landwirtschaft. Diese Aufgabe umfasst die Verantwortung für die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder, die Förderung der Landwirtschaft und die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit regionalen Produkten. Christoph Zwicky bringt umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen in diesem Bereich mit und wird sich dafür einsetzen, die natürlichen Ressourcen der Gemeinde zu schützen und gleichzeitig die wirtschaftlichen Interessen der Landwirte und Waldbesitzer zu berücksichtigen.

Die Bedeutung des Ressorts Wald und Landwirtschaft für die Gemeinde Glarus Nord ist unbestritten, da es einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität, zur Wirtschaftskraft und zur Identität der Region leistet. Olivia Lattmann, die neu gewählte Vizepräsidentin der Gemeinde, wird das Ressort Bildung verantworten. Dies beinhaltet die Betreuung der Schulen, der Kindergärten und der Jugendeinrichtungen sowie die Förderung der Bildungschancen für alle Altersgruppen.

Olivia Lattmann ist sich der Bedeutung von Bildung für die Zukunft der Gemeinde bewusst und wird sich dafür einsetzen, dass alle Kinder und Jugendlichen die bestmöglichen Voraussetzungen für ihre persönliche und berufliche Entwicklung erhalten. Das Ressort Bildung ist ein zentraler Bestandteil der sozialen Infrastruktur der Gemeinde und trägt maßgeblich zur Attraktivität des Standorts bei.

Die Gemeinde Glarus Nord investiert kontinuierlich in die Bildung, um sicherzustellen, dass ihre Bürgerinnen und Bürger über die notwendigen Kompetenzen verfügen, um den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt zu begegnen. Die bisherigen Mitglieder des Gemeinderats behalten ihre bisherigen Ressorts, was für Kontinuität in der Gemeindeverwaltung sorgt. Diese Entscheidung unterstreicht das Vertrauen des Gemeinderats in die Kompetenz und das Engagement seiner Mitglieder.

Die Beibehaltung der bisherigen Zuständigkeiten ermöglicht es, laufende Projekte und Initiativen ohne Unterbrechung fortzusetzen und die erfolgreiche Arbeit der Vergangenheit zu sichern. Der Gemeinderat ist davon überzeugt, dass die Kombination aus neuen und erfahrenen Kräften eine optimale Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft der Gemeinde Glarus Nord bildet. Die Neuordnung der Ressorts ist ein dynamischer Prozess, der regelmäßig überprüft und angepasst wird, um sicherzustellen, dass die Gemeindeverwaltung stets den aktuellen Anforderungen gerecht wird.

Die Gemeinde Glarus Nord legt großen Wert auf eine transparente und partizipative Entscheidungsfindung, bei der die Interessen der Bevölkerung berücksichtigt werden. Die Neuverteilung der Ressorts ist ein Beispiel für das Engagement des Gemeinderats, die Gemeinde Glarus Nord zu einem attraktiven und lebenswerten Ort für alle Bürgerinnen und Bürger zu machen. Die Gemeinde Glarus Nord ist stolz auf ihre engagierten Gemeinderatsmitglieder und dankt ihnen für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Gemeinde.

Die Neuordnung der Ressorts ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung und zur Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde





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