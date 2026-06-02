Glanzvoller Auftritt im 80er-Jahrzehnt: Das Champions Gym Musical in Wil

Die Schülerinnen der Mädchenschule St. Katharina präsentieren ihr 32. Musical 'Champions Gym'. Ein Stück über Vielfalt, Mut und Teamgeist in einem Fitnessstudio der 80er-Jahre.

Die Wil er Mädchenschule St. Katharina , in der Region wohl besser als Kathi bekannt, bereitet sich derzeit mit großer Leidenschaft auf eines ihrer glanzvollsten Ereignisse des gesamten Schuljahres vor.

Es handelt sich dabei um das alljährliche Musical, welches in diesem Jahr die 32. Ausgabe feiert und unter dem Titel 'Champions Gym' aufgeführt wird. Für die Schülerinnen der dritten Klassen stellt dieses Projekt nicht nur eine künstlerische Herausforderung dar, sondern ist ein emotionaler Höhepunkt ihrer gesamten Schulzeit. Die Vorbereitungen hierfür begannen bereits unmittelbar zu Beginn des Schuljahres, was die enorme Dimension und den organisatorischen Aufwand dieses Vorhabens unterstreicht.

In Kürze wird die Premiere gefeiert, woraufhin das Stück insgesamt achtmal öffentlich aufgeführt wird. Dabei ist das Kathi-Musical längst mehr als eine bloße Schulaufführung; es hat sich zu einem festen kulturellen Ereignis für die gesamte Stadt Wil entwickelt, das jedes Jahr aufs Neue auf großes Interesse stößt. Die Schülerinnen zeigen sich dabei beeindruckend routiniert und unbeeindruckt von der Nervosität vor dem großen Publikum.

Eine der Beteiligten, Livia Rutz, erklärt dies ganz pragmatisch damit, dass man aufgrund der starken Bühnenbeleuchtung die Zuschauer ohnehin nicht genau sehen könne, was den Druck mindere. Die Handlung des Stücks führt das Publikum in ein Fitnessstudio, das wie eine lebendige Zeitkapsel aus den 1980er-Jahren wirkt. Zwischen grellem Neonlicht, Schweiß und fest eingespielten Trainingsroutinen bereitet sich das Champions Gym auf sein 40. Jubiläumsfest vor.

Doch wie so oft bei großen Ereignissen gibt es auch hier Reibungspunkte, denn je näher das Fest rückt, desto deutlicher treten verschiedene Konflikte zwischen den Charakteren zutage. Inmitten dieser Spannungen steht das Motto 'Do – Jetzt – Zämä', welches den Mut fordert, Dinge aktiv anzupacken und gemeinsam Lösungen zu finden. Ein zentraler Aspekt des Musicals ist die bewusste Entscheidung, nicht nur einer einzigen Hauptperson zu folgen. Stattdessen liegt der Fokus auf einer Vielzahl unterschiedlicher Lebensrealitäten.

Projekt- und Schulleiterin Corinne Alder betont, dass Fitnessstudios Orte sind, an denen Menschen unterschiedlichster Herkunft und Persönlichkeit aufeinandertreffen. Diese soziale Vielfalt spiegelt sich in den facettenreichen Rollen wider: von den Kaffeetanten, die das Studio primär als Ort für den neuesten Klatsch und Tratsch nutzen, über die Putzkraft Lady Mopp bis hin zur jungen Nelly, die bereits in ihrem zweiten Lehrjahr die gesamte Verantwortung für den Laden trägt.

Besonders bemerkenswert ist, dass die Schülerinnen die Steckbriefe für diese Rollen selbst entworfen haben, was zu einer tiefen Identifikation mit den Charakteren führte. Das Konzept der Champions wird im Stück weit gefasst. Es geht nicht primär um sportliche Höchstleistungen, sondern um Menschen, die eine persönliche Herausforderung annehmen, an ihre eigenen Fähigkeiten glauben und dadurch andere inspirieren und mitziehen.

In den Augen der Lehrpersonen sind vor allem die Schülerinnen selbst die wahren Champions, da sie während der intensiven Probenphase Mut, Selbstvertrauen und eine bewundernswerte Disziplin bewiesen haben. Die Zusammenarbeit wird hier großgeschrieben, denn nur durch gegenseitige Unterstützung und echte Begeisterung konnte ein Projekt dieser Größenordnung realisiert werden. Corinne Alder und der Regisseur sowie Fachlehrperson Bruno Mock zeigen sich tief beeindruckt vom Engagement der Jugendlichen.

Ein Beispiel hierfür ist die Tanzgruppe, die ihre komplexen Seilspring-Choreografien oft völlig selbstständig übte, noch bevor die offiziellen Proben begannen. Neben dem Schauspiel, dem Gesang und dem Tanz übernahmen die Schülerinnen auch die gesamte technische und gestalterische Verantwortung hinter den Kulissen. Sie steuerten die Lichttechnik, entwarfen das offizielle Logo sowie die Flyer und waren für die Maske zuständig. Auch bei der Beschaffung der Kostüme wurde kreativ gearbeitet: Pullover wurden selbst genänt und authentische Stulpen aus den Estrichen der Großeltern organisiert.

Natürlich verlief nicht alles reibungslos. Zeitdruck bei den schwierigsten Songs sowie unvorhergesehene Ausfälle, wie eine verstauchte Fußgelenk am Sporttag oder ein schmerzhafter Bienenstich bei einer der Kaffeetanten, sorgten für kurzzeitige Unruhe. Dennoch blicken alle Beteiligten mit großer Vorfreude auf die Premiere. Das Publikum erwartet eine Mischung aus eingängigen Popsongs, etwa von Lady Gaga, und einer facettenreichen Liebesgeschichte, die das Publikum in den Bann ziehen wird





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