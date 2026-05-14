Giro d'Italia: Massensturz und Überraschungssieger

Der Blick auf das Etappenschema des 6. Teilstücks des Giro d'Italia zeigte, dass der Sieger der 142 km langen Etappe mit Start in Paestum und Ziel in Neapel im Massenstart ermittelt werden würde. Nach rund 3:20 Rennstunden war es dann tatsächlich soweit, doch wie schon bei den vorherigen Etappen kam es im Finale zu einem Massensturz. Bei der letzten Kurve vor der leicht ansteigenden Zielgeraden kamen zahlreiche Favoriten auf den Tagessieg auf der Aussenbahn zu Fall. Der größte Profiteur des Sturzes auf dem Pavé-Abschnitt war Davide Ballerini.

Der Blick auf das Etappenschema des 6. Teilstücks des Giro d'Italia zeigte, dass der Sieger der 142 km langen Etappe mit Start in Paestum und Ziel in Neapel im Massenstart ermittelt werden würde.

Nach rund 3:20 Rennstunden war es dann tatsächlich soweit, doch wie schon bei den vorherigen Etappen kam es im Finale zu einem Massensturz. Bei der letzten Kurve vor der leicht ansteigenden Zielgeraden kamen zahlreiche Favoriten auf den Tagessieg auf der Aussenbahn zu Fall. Der größte Profiteur des Sturzes auf dem Pavé-Abschnitt war Davide Ballerini. Der 31-jährige Italiener vom Team Astana kam in der Innenkurve unbeschadet davon und rollte solo der Ziellinie entgegen.

Jasper Stuyven (BEL) blieb zwar an seinem Hinterrad dran, konnte den Überraschungssieger jedoch nicht mehr abfangen. Für Ballerini ist es der grösste Erfolg seiner Karriere. An einer Grand Tour hatte er zuvor noch nie triumphiert. Eulalio bleibt in Rosa Gesamtleader Afonso Eulalio konnte die 6.

Etappe ruhiger angehen. Die Maglia Rosa geriet für den Portugiesen vom Team Bahrain – Victorious wie erwartet nicht in Gefahr. Eulalio führt weiterhin mit knapp 3 Minuten Vorsprung vor dem Spanier Igor Arrieta (UAE Team Emirates) und dem einheimischen Christian Scaroni (Astana). Bester Schweizer ist weiterhin Arrietas Teamkollege Jan Christen auf Rang 7.

Beim 7. Teilstück des Giro d'Italia wartet die erste Bergankunft auf das Peloton. Nach dem Start in Formia führt die Strecke quer durch fast ganz Italien und endet mit dem Anstieg zum Monte Blockhaus in den Abruzzen. Der Schlussanstieg ist fast 14 Kilometer lang mit mehr als acht Prozent Steigung im Durchschnitt





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