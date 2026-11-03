Gina Hinojosa gewinnt Gouverneurswahl in Texas und schlägt Greg Abbott

Historischer Wahlsieg in Texas: Gina Hinojosa besiegt Amtsinhaber Greg Abbott und wird erste Latina-Gouverneurin des Bundesstaates nach 30 Jahren.

Gina Hinojosa hat die Gouverneurswahl in Texas gewonnen und damit die mehr als dreißigjährige Dominanz der Republikaner in diesem Bundesstaat beendet. Hochrechnungen der Nachrichtenagentur AP und des Nachrichtensenders CNN bestätigen den Sieg der demokratischen Kandidatin gegen den republikanischen Amtsinhaber Greg Abbott. Die Entscheidung markiert einen tiefgreifenden politischen Wandel in einer Region, die traditionell als unerschütterliche Hochburg der Konservativen gilt. Hinojosa tritt nun die Nachfolge von Abbott an, der das Amt nach drei Amtszeiten abgibt. Mit diesem Erfolg wird die 52-Jährige zur ersten Latina an der Spitze des südlichen Bundesstaates Texas.

Historischer Umschwung im republikanischen Texas

Der überraschende Wahlausgang wird als signifikanter Rückschlag für die nationale Politik der Republikaner gewertet. Seit 1995 haben stets Angehörige der Republikanischen Partei das Amt des Gouverneurs von Texas bekleidet. Die Demokraten hatten lange Zeit keine realistische Chance, in diesem traditionell roten Staat Fuß zu fassen. Der Erfolg von Hinojosa zeigt jedoch eine Verschiebung in der politischen Landschaft, die sich insbesondere vor dem Hintergrund der allgemeinen Unzufriedenheit mit der Politik von US-Präsident Donald Trump entwickelt hat. Trump gewann die Präsidentschaftswahl im Jahr 2024 in Texas mit 56 Prozent der Stimmen. Auch damals stimmten viele Latinos für ihn, was diesen Sieg als besonders bedeutsam für die demokratische Strategie macht. Menschen mit Wurzeln in Lateinamerika machen knapp 41 Prozent der Bevölkerung in Texas aus und bilden damit eine entscheidende Wählergruppe.

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Kontroverse um Rechenzentren und Technologieindustrie

Zentrales Thema im Wahlkampf war der rasanten Ausbau von Rechenzentren und die damit verbundene Politik in Texas. US-Präsident Donald Trump, der mehrere seiner Firmensitze und den Weltraumbahnhof Starbase in Texas hat, plant den Bau einer Halbleiterfabrik in dem Bundesstaat. Texas entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Zentrum der Technologieindustrie. Dieser rasante Ausbau hat jedoch zunehmend Widerstand in der Bevölkerung ausgelöst. Hinojosa hat diesen Unmut geschickt für sich genutzt, indem sie der aktuellen Regierungspolitik scharfe Kritik entgegenbrachte. Sie warf Greg Abbott vor, Politik für Milliardäre zu machen und das Leben in Texas in seinen zurückliegenden Amtszeiten stark verteuert zu haben. Die demokratische Kandidatin nutzte kaum eine Gelegenheit, Abbott vorzuhalten, er habe mit einer offenen Tür für Rechenzentren die Interessen der reichen Tech-Industrie denen seiner Mitbürger vorgezogen.

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Politische Strategien und demografischer Wandel

Gina Hinojosa positionierte sich als Alternative zu der als elitär empfundenen Linie von Abbott. Sie distanzierte sich deutlich von der politischen Agenda von Donald Trump, die in Texas zwar stark verankert war, aber zunehmend auf Widerstand stieß. Der Name Trump wurde weitestgehend aus ihrem Wahlkampf verbannt, um die Unzufriedenheit mit der aktuellen Bundesregierung zu spiegeln. Ihre Strategie zielte darauf ab, die wachsende lateinamerikanische Bevölkerung sowie unabhängige Wähler zu erreichen, die sich durch den technischen Wandel und die damit verbundenen Lebenshaltungskosten benachteiligt fühlen. Der Sieg von Hinojosa beweist, dass die Republikaner ihre traditionelle Machtbasis nicht mehr als sicher ansehen können. Die demokratische Kandidatin spricht bei ihrer Wahlnachtveranstaltung in Austin vor ihren Anhängern, um den historischen Moment zu feiern.

Folgen für die Regierungsarbeit in Texas

Die Wahlniederlage von Greg Abbott bedeutet ein Ende seiner dreijährigen Amtszeit als Gouverneur. Seine Politik, die stark auf die Ansiedlung der Technologieindustrie und den Bau von Rechenzentren ausgerichtet war, steht nun zur Disposition. Gina Hinojosa wird als neue Gouverneurin likely eine neue Richtung in der Landespolitik eingeschlagen. Die Interessen der lokalen Bevölkerung stehen nach ihren Aussagen im Vordergrund gegenüber denen der Tech-Magnaten. Die Demokraten hoffen nun, diesen Erfolg bei weiteren Wahlen nutzen zu können. Die USA befinden sich in einer Phase politischer Neuausrichtung, in der auch traditionelle Redoubten der Republikaner wie Texas nicht mehr als gesichert gelten. Die Ergebnisse der Wählerbefragungen und Stimmauszählungen untermauern diese These. Die neue Ära in Texas wird von vielen Beobachtern als Wendepunkt in der amerikanischen Politik gesehen.