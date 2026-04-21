Gimp 3.2.4 behebt kritische Sicherheitslücken und langjährige Softwarefehler

Das neueste Update für die Bildbearbeitungssoftware Gimp schließt sechs Sicherheitslücken und korrigiert hartnäckige Bugs, darunter einen Fehler im XCF-Format, der seit fast drei Jahrzehnten bestand.

Die Entwickler des weit verbreiteten Open-Source -Grafikprogramms Gimp haben mit der Veröffentlichung der Version 3.2.4 einen wichtigen Schritt zur Stabilität und Sicherheit der Software vollzogen. Dieses Update adressiert primär eine Vielzahl von kleineren Fehlern, die in den vergangenen Releases für Anwender teilweise frustrierende Auswirkungen hatten.

Besonders hervorzuheben ist die Korrektur eines Fehlers, bei dem diverse Werkzeuge versehentlich Link-, Text- und Vektorebenen rasterisierten, was den Workflow vieler Grafikdesigner erheblich störte. Zudem wurde das Verhalten des Crop-Tools optimiert, welches nun nicht mehr versucht, die physische Größe von Vektorebenen während des Zuschneidevorgangs eigenmächtig zu verändern. Ein besonderes Highlight für die langjährige Community ist die Behebung eines Bugs im XCF-Code, der bereits seit 1999 existierte und nun endlich der Vergangenheit angehört. Diese Änderung stellt sicher, dass XCF-Dateien unabhängig von ihrer Herkunftsversion fehlerfrei geladen werden können, was die Kompatibilität der Anwendung nachhaltig stärkt. Neben der bloßen Fehlerbereinigung legt das Update den Fokus massiv auf die Sicherheit der Anwendung. Mit Version 3.2.4 werden Patches für insgesamt sechs kritische Schwachstellen ausgeliefert, die bereits in der vorherigen Version 3.2.2 identifiziert und teilweise adressiert wurden. Eine dieser Schwachstellen, die mit einem CVSS-Score von 7.3 als hochriskant eingestuft wird, ermöglichte es Angreifern in der Vergangenheit, mittels präparierter GIF-Dateien eigenen Schadcode in das System einzuschleusen und dort auszuführen. Durch die nun vorgenommenen Sicherheitsanpassungen ist Gimp gegen diese Angriffsvektoren deutlich besser gewappnet. Die Entwickler betonen in den offiziellen Release Notes, dass Sicherheitsupdates dieser Art in der aktuellen Bedrohungslage für Anwender von essenzieller Bedeutung sind und raten dringend dazu, die Software sofort auf die neueste Version zu aktualisieren, um die Integrität der lokalen Bilddaten und des Betriebssystems zu schützen. Der Release-Zyklus von Gimp hat in der jüngeren Vergangenheit eine beachtliche Dynamik aufgenommen. Seit der Veröffentlichung der Version 3.0 im März 2025, die eine grundlegend modernisierte Benutzeroberfläche und nicht-destruktive Filter einführte, hat das Team kontinuierlich an der Perfektionierung der Software gearbeitet. Die im Januar 2026 veröffentlichte Zwischenversion 3.08 legte dabei den Grundstein für eine bessere Performance beim Laden von Schriften und verbesserte die allgemeine Stabilität. Die aktuelle Version 3.2.4 ist somit das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung, die sowohl die technische Infrastruktur als auch die tägliche Bedienbarkeit im Fokus hat. Anwender, die von den neuen Ebenentypen oder den verbesserten Malwerkzeugen der 3.2-Serie profitieren wollen, sollten daher sicherstellen, dass sie stets die aktuellste Iteration nutzen. Die langfristige Planung des Gimp-Teams sieht vor, die Software auch in Zukunft mit Fokus auf Stabilität und Kompatibilität zu pflegen, um im professionellen und privaten Bereich ein zuverlässiges Werkzeug für die digitale Bildbearbeitung zu bleiben





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Gimp Bildbearbeitung Software-Update Cybersicherheit Open-Source

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