FIFA-Präsident Gianni Infantino lud den Präsidenten des FC Lutry zum WM-Spiel Schweiz gegen Katar ein und gedachte der Opfer der Brandkatastrophe.

Gianni Infantino , der Präsident des Weltfussballverbandes FIFA, hat nach dem WM-Spiel der Schweiz gegen Katar an die verheerende Brandkatastrophe von Crans-Montana erinnert. Der Walliser Fussballfunktionär hatte den Präsidenten des besonders betroffenen FC Lutry in die USA eingeladen, um gemeinsam das Spiel zu verfolgen.

Auf Instagram veröffentlichte Infantino ein Foto mit dem Vereinspräsidenten und schrieb dazu: "Während wir die inklusivste Weltmeisterschaft aller Zeiten feiern, ist es wichtig, einen Moment innezuhalten und derer zu gedenken, die bei der Tragödie in Crans-Montana im Wallis Anfang des Jahres ihr Leben verloren haben oder von ihr betroffen waren - unter ihnen viele mit Bezug zum FC Lutry.

" Die Einladung sei für den Vereinspräsidenten von grosser Bedeutung gewesen, betonte Infantino. Der FC Lutry war besonders schwer von dem Unglück getroffen worden: In der Neujahrsnacht kamen 41 Menschen ums Leben, 115 wurden verletzt. Sieben junge Spieler des Fussballvereins starben in der Bar "Le Constellation", fünf weitere erlitten teils schwere Verletzungen.

Infantino, der selbst aus dem Wallis stammt, zeigte sich tief bewegt von der Tragödie und hob die menschliche Seite des Fussballs hervor: "Der Fussball lehrt uns Menschlichkeit, und wir sind in Gedanken bei den Familien, Freunden und Angehörigen aller Betroffenen.

" Das Spiel zwischen der Schweiz und Katar endete 1:1, doch im Mittelpunkt stand für Infantino und seinen Gast aus Lutry die Erinnerung an die Opfer. Die Geste des FIFA-Präsidenten wurde in den sozialen Medien breit diskutiert und stiess auf viel Zuspruch. Viele Nutzer lobten Infantinos Einfühlungsvermögen und die Verbindung zwischen Fussball und sozialem Engagement. Die Brandkatastrophe von Crans-Montana hatte nicht nur die lokale Bevölkerung erschüttert, sondern auch international grosse Betroffenheit ausgelöst.

Der FC Lutry, ein kleiner Verein aus dem Kanton Waadt, verlor mit einem Schlag mehrere seiner talentierten Nachwuchsspieler. Die Trauer war im ganzen Land spürbar. Infantinos Einladung war ein Versuch, dem Verein und den Hinterbliebenen eine Geste der Solidarität zukommen zu lassen. Der FIFA-Präsident, der immer wieder in der Kritik steht, zeigte damit auch eine persönliche Seite, die über seine berufliche Rolle hinausgeht.

Die Partie in San Francisco war für die Schweiz ein wichtiger Test vor der WM, doch für Infantino und den Präsidenten des FC Lutry hatte das Spiel eine ganz andere Bedeutung: Es war ein Moment des Gedenkens und der menschlichen Verbundenheit. Die Bilder von Infantino und seinem Gast gingen um die Welt und erinnerten daran, dass der Fussball mehr sein kann als nur ein Spiel.

Trotz der tragischen Umstände entstand ein Hoffnungsschimmer für den FC Lutry, der mit der Unterstützung der FIFA einen kleinen Schritt zurück in den Alltag wagen konnte. Die Zukunft des Vereins bleibt ungewiss, aber die Anteilnahme aus der Fussballwelt half, die schwere Zeit zu überbrücken. Die Brandkatastrophe von Crans-Montana wird nicht vergessen sein, und Infantinos Geste trug dazu bei, dass die Erinnerung an die Opfer auch auf internationaler Ebene wach bleibt.

Der Fussball, so Infantino, könne Menschen zusammenbringen und Trost spenden - in guten wie in schweren Zeiten. Diese Botschaft verbreitete sich weit über die Grenzen des Spielfelds hinaus. Die FIFA nutzte die Gelegenheit, um auf die Bedeutung von Sicherheit bei Grossveranstaltungen hinzuweisen und bekundete ihre Solidarität mit den betroffenen Familien. Infantino selbst betonte immer wieder die Wichtigkeit von Menschlichkeit im Sport.

Die Geste gegenüber dem FC Lutry war ein praktisches Beispiel dafür. Der Verein bedankte sich öffentlich für die Einladung und die Anteilnahme. Die Spieler des FC Lutry, die das Unglück überlebt hatten, fanden in dieser Geste ein Zeichen der Hoffnung. Der langsame Wiederaufbau des Vereins begann, gestützt von der solidarischen Fussballfamilie.

Die Geschichte von Infantino und dem FC Lutry zeigt, dass auch in Momenten grosser Trauer die Gemeinschaft des Sports eine starke Stütze sein kann. Die Brandkatastrophe von Crans-Montana wird als Mahnung bleiben, aber die Reaktion der Fussballwelt zeigt, dass aus Tragödie auch Zusammenhalt entstehen kann. Infantinos Einladung war mehr als eine symbolische Geste - sie war ein Ausdruck echter Anteilnahme und ein Schritt zur Heilung für den FC Lutry.

Fussball verbindet, und in diesem Fall half er, eine kleine, aber wichtige Brücke über den Schmerz hinweg zu bauen





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