Gianna Nannini: 72-Jährige Rocksängerin meistert Triathlon auf Ibiza

Die italienische Sängerin Gianna Nannini hat mit 72 Jahren erfolgreich einen Triathlon auf Ibiza absolviert. Sie trainierte mit Olympiasieger Alex Schwazer und plant weitere Wettkämpfe.

Die italienische Rocksängerin Gianna Nannini hat im Alter von 72 Jahre n eine bemerkenswerte sportliche Leistung vollbracht, indem sie einen Triathlon auf der spanischen Mittelmeerinsel Ibiza absolvierte. Die Veranstaltung fand am 25. Oktober statt und markiert einen neuen Höhepunkt in ihrer langjährigen Karriere, die nun um eine显著 sportliche Disziplin erweitert wurde. Nannini nutzte die Gelegenheit, um sich persönlich einer herausfordernden körperlichen Prüfung zu stellen und ihre Grenzen im Alter bewusst zu testen.

Training mit Olympiasieger Alex Schwazer

Die Vorbereitung auf den anstrengenden Wettkampf erfolgte unter der Anleitung von Alex Schwazer, dem italienischen Olympiasieger von 2008 in der Disziplin des Gehens. Schwazer übernahm das Coaching der 72-jährigen Sängerin, um sie optimal auf die physischen Anforderungen vorzubereiten. Diese Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Spitzensportler unterstreicht die Professionalität, mit der Nannini an ihre sportliche Herausforderung herangegangen ist. Das Training diente dazu, ihre Ausdauer und Kraft auf ein Niveau zu bringen, das die Bewältigung der Triathlon-Distanz ermöglichte.

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Ablauf des Triathlons auf Ibiza

Der Wettkampf selbst bestand aus drei klassischen Disziplinen, die nacheinander absolviert wurden. Zuerst stand ein Schwimmteil über 750 Meter auf dem Programm, gefolgt von einer Radstrecke von 17 Kilometern. Den Abschluss bildete ein Lauf über 5 Kilometer. Diese Distanzen erforderten eine solide körperliche Fitness und strategisches Pacing, um das Ziel ohne Verletzungen zu erreichen. Die Kombination der verschiedenen Sportarten考验ierte sowohl die kardiovaskuläre Belastbarkeit als auch die muskuläre Ausdauer der Teilnehmer.

Philosophie über Gesundheit und Altern

Gianna Nannini begründete ihre Teilnahme mit dem Wunsch, geistig und körperlich fit zu bleiben und dem Einrosten vorzubeugen. In einem Interview mit der Tageszeitung "Corriere della Sera" erklärte sie, dass der Sport ihr sehr guttue und sie keine Schmerzen empfinde. Sie betonte zudem, dass sich die Durchblutung durch die Aktivität verbessert und das Erreichen der Ziellinie ein Gefühl wie eine neue Geburt auslöst. Diese Haltung zeigt ihren pragmatischen Umgang mit dem Prozess des Älterwerdens.

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Neben dem physischen Aspekt legt Nannini großen Wert auf das psychische Wohlbefinden. Sie äußerte, dass Falten ihr keine Sorgen bereiten und sie sich vielmehr Gedanken darüber macht, ob sie im öffentlichen Leben noch wahrgenommen wird. Ihr Fokus liegt eindeutig auf dem inneren Wohlgefühl. "Die Seele ist wichtiger als der Körper", sagte sie weiter, was ihre Prioritäten klar definiert. Diese mentale Stärke war ein wesentlicher Faktor für ihre erfolgreiche Teilnahme am Wettkampf.

Neue Musikalben und Tourneen im Fokus

Parallel zu ihren sportlichen Ambitionen bleibt die musikalische Karriere im Vordergrund. Am Freitag erscheint Nanninis neues Album "GiannaGold", das 29 Titel umfasst. Die Sammlung beinhaltet vier unveröffentlichte Songs sowie zehn Lieder in neu arrangierten Orchesterfassungen. Dies zeigt ihre anhaltende Kreativität und den Wunsch, ihr musikalisches Erbe auf neue Weise zu präsentieren. Die Veröffentlichung des Albums ist ein wichtiger Meilenstein in ihrer diskografischen Laufbahn.

Für die Zukunft plant Nannini intensive internationale Auftritte. Sie wird mit der "GiannaGold - Celebration Tour - Live 2027" auf Tournee gehen, was weitere Konzerte in verschiedenen Ländern voraussieht. Die Kombination aus sportlicher Betätigung und musikalischer Tätigkeit verdeutlicht ihre hohe Energie und Lebensfreude. Mit diesem umfassenden Plan zeigt sie, dass Alter keine Hürde für neue Projekte und Herausforderungen darstellt.