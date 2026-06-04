Der 48-Jährige tritt die Nachfolge von Mauro Lustrinelli an und wird gemeinsam mit dem Team den eingeschlagenen Weg konsequent weiterführen.

Gian-Luca Privitelli wird neuer Cheftrainer beim FC Thun. Der 48-Jährige tritt die Nachfolge von Mauro Lustrinelli an. Er coachte zuletzt die U-20-Nationalmannschaft - und blickt bereits auf eine Vergangenheit bei den Berner Oberländer n zurück.

Nun ist es offiziell: Gian-Luca Privitelli übernimmt die Rolle des Cheftrainers beim FC Thun. Nachdem schon darüber spekuliert wurde, verkünden die Berner Oberländer jetzt den unterschriebenen Vertrag. Wie bereits vermutet dauert dieser drei Jahre. Er tritt damit die Nachfolge von Mauro Lustrinelli an.

An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen. Privitellis Saison mit Thun beginnt schon in elf Tagen mit dem Trainingsstart am 15. Juni.

Vor dem Start der Regular Season am 25. /26. Juli, findet am 21. /22.

Juli die Champions-League-Qualifikation statt. Privitelli blickt mit Vorfreude auf seine neuen Aufgaben: Gemeinsam wollen wir den eingeschlagenen Weg konsequent weiterführen, unsere Spielphilosophie weiterentwickeln und den Verein nachhaltig voranbringen. Der 48-Jährige hat bisher das U-20-Nationalteam trainiert und wechselt nun zum Meister. Privitelli kommt als Rückkehrer nach Thun, bereits von 2018 bis 2021 war er Stürmertrainer und betreute zwischenzeitlich auch die U21 des Vereins.

Mit Gian-Luca Privitelli haben wir unseren absoluten Wunschkandidaten gefunden, um den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen. Er kann junge Spieler hervorragend entwickeln, steht für einen offensiven und intensiven Fussball und kennt unsere Strukturen und Arbeitsweisen bereits, sagt Sportchef Dominik Albrecht über die Verpflichtung. Bevor Privitelli zum Schweizer Fussball Verband ging, war er im Nachwuchs des FC Basel tätig. Das erste Mal an der Seitenlinie stand Privitelli beim SV Lyss, wo er auch vorher selbst spielte.

Ebenfalls stand er für den FC Solothurn, den FC Biel-Bienne und den FC Diessbach im Sturm





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Gian-Luca Privitelli FC Thun Cheftrainer U-20-Nationalmannschaft Berner Oberländer

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