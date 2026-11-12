GHG kritisiert Sparpläne des Kantonsrats St. Gallen scharf

Die Gemeinnützige Gesellschaft St. Gallen warnt den Kantonsrat vor Kürzungen bei Ergänzungsleistungen und Fahrdiensten. Dies gefährde die Selbstständigkeit von Pflegebedürftigen.

Die Gemeinnützige und Hilfs-Gesellschaft der Stadt St. Gallen, abgekürzt GHG, richtet einen dringenden Appell an den St. Galler Kantonsrat. Die Sozialorganisation fordert explizit auf, auf Entlastungsmassnahmen zu verzichten, die auf dem Rücken von unterstützungsbedürftigen Menschen ausgetragen werden. Mit einem offiziellen Schreiben an die Mitglieder des Kantonsrats warnt die Institution vor den negativen Folgen der geplanten Einsparungen. Die GHG führt an, dass die vorgeschlagenen Kürzungen weder verhältnismässig sind noch wirtschaftlich sinnvoll wirken.

Kritik an Kürzungen der persönlichen Auslagen

Zentraler Punkt der Beanstandung sind die beabsichtigten Kürzungen bei den Ergänzungsleistungen. Konkret soll der Betrag reduziert werden, der Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeheimen als persönliches Taschengeld zur Verfügung steht. Diese Mittel werden üblicherweise für individuelle Wünsche wie Café-Besuche, Kleidung oder Schuhe verwendet. Durch die geplante Reduzierung würden diese ohnehin schon knappen finanziellen Ressourcen für persönliche Betätigungen und Lebensqualität weiter eingedampft. Heinz Loretini, der Präsident der GHG, hebt in seiner Mitteilung hervor, dass diese Massnahme direkte Auswirkungen auf das Wohlbefinden der betroffenen Personen hat.

Also read Stadt St. Gallen will wieder alle Unterschriften zählen

Zusätzliche Belastung durch reduzierte Fahrdienste

Neben den Kürzungen bei den täglichen Auslagen kritisiert die GHG zudem die Einschränkungen bei den Fahrdiensten. Menschen mit Behinderung würden künftig wegen der Reduktion des Beitrags nicht mehr im gleichen Umfang befördert werden wie bisher. Der Präsident der Organisation argumentiert, dass dies zu einer erheblichen Einschränkung der persönlichen Freiheit führt. Weniger Mobilität bedeute gleichzeitig weniger Selbstständigkeit für die Betroffenen. Zudem sehe man die Gefahr einer sozialen Isolation, welche die Angehörigen zusätzlich belasten könnte, wenn diese die Lücken kompensieren müssten.

Advertisement

Vorwurf des politischen Widerstands

Die GHG unterstellt in ihrem Schreibengang, dass die Sparmassnahmen mit dem ausdrücklichen Ziel eingeleitet worden sein könnten, Widerstand zu schüren. Man wirft der kantonalen Führung vor, die Entlastungsbemühungen des Kantonsrats untergraben zu wollen. Heinz Loretini stellt klar, dass man sich der finanziellen Lage des Kantons bewusst ist. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass man das bescheidene Sparpotenzial ins Verhältnis zu den Hunderten von Betroffenen setzen muss. Wer die finanziellen Langzeitfolgen dieser Entscheidungen miteinbeziehe, erkenne schnell die Disproportionalität der Massnahmen.

Weiterer Verlauf der parlamentarischen Behandlung

Es bleibt abzuwarten, ob die Massnahmen aufgrund der heftigen Kritik der Zivilgesellschaft gestrichen werden. Die entscheidende Weichenstellung dürfte sich durch die Anträge der Finanzkommission ergeben. Diese sollen nächstens veröffentlicht werden und den weiteren Weg aufzeigen. Die GHG setzt darauf, dass der Kantonsrat die Argumente der Sozialorganisation in seiner finalen Beratung berücksichtig.