Nach einer achtmonatigen Wartung des Präsidentenjets plant Ghana die Anschaffung eines zweiten Flugzeugs. Die Entscheidung folgt auf Kritik an der Instandsetzung und wirft Fragen nach den wahren Kosten und politischen Hintergründen auf.

Ghana plant nach einem skandalösen Wartung svorfall die Anschaffung eines zweiten Präsidentenjet s, nachdem die Instandsetzung des bestehenden Flugzeugs acht Monate dauerte, anstatt der ursprünglich geplanten zwei Wochen. Dieser Vorfall, der weitreichende politische Konsequenzen nach sich zog, hat die Regierung dazu veranlasst, ihre Präsidentenflotte zu erweitern, um den angeblich gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden.

Derzeit besitzt Ghana eine Dassault Falcon 900EX, die seit 16 Jahren im Einsatz ist und Platz für 16 Personen bietet. Diese Maschine mit der Kennung 9G-EXE wurde im März 2023 zur Wartung nach Le Bourget, Frankreich, geschickt. Die geplante Wartungsdauer von zwei Wochen verlängerte sich jedoch dramatisch, und der Jet kehrte erst im November 2023 nach acht Monaten nach Ghana zurück. Die unerwartete und übermäßig lange Reparaturzeit, die von einem Routinecheck zu einer Generalüberholung eskalierte, hat erhebliche Fragen hinsichtlich der Effizienz und Transparenz der Wartungsprozesse aufgeworfen.\Die Regierung, vertreten durch offizielle Quellen, argumentiert, dass die Falcon 900EX den aktuellen Bedürfnissen von Präsident John Dramani Mahama nicht mehr entspricht. Insbesondere wird bemängelt, dass das Flugzeug nicht in der Lage sei, ohne Zwischenstopps nach Zielen wie Südkorea zu fliegen. Diese Aussage hat in der Öffentlichkeit und in der Opposition für erhebliche Kritik gesorgt, da sie als Vorwand für die kostspielige Anschaffung eines neuen Jets gewertet wird. Es wird vermutet, dass die tatsächlichen Gründe für die Erweiterung der Flotte komplexer sind und möglicherweise mit politischen Interessen und wirtschaftlichen Vorteilen verknüpft sind. In diesem Zusammenhang wird spekuliert, dass der geplante neue Präsidentenjet eine Bombardier Global 6500 mit der Kennung N969EP sein könnte, die zwischen dem 28. Februar und 3. März von Montreal über London-Luton nach Accra flog und seither dort stationiert ist. Die neue Maschine soll den Beinamen Dzata (Löwe) tragen, was auf eine tiefere Symbolik und politische Bedeutung hindeutet. \Die Opposition hat bereits im Vorfeld der Entscheidung Vorwürfe der Verschwendung erhoben und kritisiert, dass die wahren Kosten und der tatsächliche Zustand des bestehenden Jets verschleiert würden. Die anhaltenden Kontroversen um die Wartung der Falcon 900EX und die geplante Anschaffung eines neuen Flugzeugs haben in Ghana eine hitzige politische Debatte ausgelöst. Im Kontext der afrikanischen Politik, wo Korruption und Vetternwirtschaft oft eine Rolle spielen, wird die Öffentlichkeit mit Argusaugen auf die Vorgänge blicken. Die lange Wartungsdauer und die unerwarteten Kosten der Reparaturen sowie die mutmaßliche Beschaffung eines neuen Jets wecken den Verdacht auf eine Verschwendung öffentlicher Gelder. Zudem gibt es Spekulationen über die mögliche Beteiligung von Ibrahim Mahama, einem Geschäftsmann und dem Bruder des Präsidenten, an der Beschaffung des neuen Jets, was zusätzliche Fragen aufwirft. Diese Entwicklungen unterstreichen die Notwendigkeit von Transparenz und Rechenschaftspflicht in der Regierung, um das Vertrauen der Bürger zu wahren und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Die Situation in Ghana zeigt deutlich, wie sich scheinbar einfache Wartungsarbeiten zu einer politischen Posse entwickeln können, die weit über die Grenzen der Luftfahrt hinausreicht





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