Gezielte Kontrollen gegen Auto-Poser in St. Gallen

Die Stadtpolizei St. Gallen ging am Wochenende mit verstärkten Kontrollen gegen lärmverursachende Autofahrer vor. Fünf Personen wurden angezeigt.

Die Stadtpolizei St. Gallen hat am vergangenen Wochenende gezielte Massnahmen gegen die sogenannte Auto-Poser -Szene ergriffen. Sowohl in der Nacht von Samstag auf Sonntag als auch während der Mittagsstunden am Sonntag, dem 19. April 2026, wurden im gesamten Stadtgebiet verstärkte Verkehrskontrolle n durchgeführt.

Ziel dieser Einsätze war es, die Belastung durch vermeidbaren Lärm und riskantes Fahrverhalten zu reduzieren, die insbesondere in den Abend- und Nachtstunden sowie an sonnigen Wochenendtagen vermehrt für Unmut in der Bevölkerung sorgen. Insgesamt gerieten fünf Fahrzeuglenker in das Visier der Beamten, deren Fahrweise nicht mit den geltenden Bestimmungen für ein rücksichtsvolles Miteinander im Strassenverkehr in Einklang zu bringen war. Die festgestellten Verfehlungen reichten von unnötigem Hochdrehen des Motors im Stand oder bei langsamer Fahrt bis hin zu abrupten Bremsmanövern, gefolgt von einer aggressiven Beschleunigung. Ein solches Verhalten dient häufig der bewussten Selbstdarstellung und der akustischen Provokation, was von den Anwohnern oft als erhebliche Lärmbelästigung wahrgenommen wird. In einem spezifischen Fall beobachteten die Einsatzkräfte zudem zwei Fahrzeuge, die mit deutlich zu geringem Sicherheitsabstand hintereinander herfuhren, was eine akute Gefährdung der Verkehrssicherheit darstellte. Die betroffenen Männer, die sich in einer Altersspanne von 20 bis 31 Jahren bewegen, müssen nun mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. Gegen alle fünf Beteiligten wurden Anzeigen eingeleitet, um ein deutliches Signal gegen diese Form der Verkehrsgefährdung und Lärmbelastung zu setzen. Die Stadtpolizei St. Gallen betonte im Nachgang zu den Kontrollen, dass derartige Aktionen auch in Zukunft ein fester Bestandteil der polizeilichen Arbeit bleiben werden. Die Lebensqualität und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer in der Stadt stehen dabei an oberster Stelle. Ein respektvoller Umgang im öffentlichen Raum sowie die Einhaltung der Lärmschutzvorschriften sind für ein geordnetes Zusammenleben unverzichtbar. Die Behörden appellieren daher an alle Fahrzeugbesitzer, ihre Fahrweise den örtlichen Gegebenheiten anzupassen und auf unnötige Lärmemissionen zu verzichten. Die verstärkten Kontrollen haben zudem gezeigt, dass die Polizei aufmerksam bleibt und bei entsprechenden Verstössen konsequent durchgreift, um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu stärken und die nächtliche Ruhe in der Stadt zu schützen





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