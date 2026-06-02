Gewitter in der Schweiz: Blitze, Risiken und Schutzmassnahmen

Heute Nachmittag ziehen Gewitterzellen über die Schweiz. Eine neue Karte zeigt, wo Blitze am häufigsten einschlagen. Der Artikel erklärt, wie sich Blitzeinschläge regional unterscheiden, welche Faktoren die Gefahr erhöhen und wie man sich richtig schützt. Zudem wird auf die Zunahme von Superzellen-Gewittern durch die Klimaerwärmung eingegangen und was Astraphobie ist.

Heute Nachmittag ziehen Gewitter zellen über das Land. Dabei können Temperaturen von bis zu 30.000 Grad Celsius auftreten. Eine Karte zeigt, wo Blitze am häufigsten einschlagen.

Wie oft gewittert es in Ihrer Region? Naturgefahren des Bundes pro Jahr in der Schweiz. Da diese jeweils von sogenannten Nebenblitzen begleitet werden, kommt es zu insgesamt 150.000 Blitzeinschlägen pro Jahr. Am meisten Blitze zucken über dem Tessin und im Alpstein sowie der Zentralschweiz.

Das geht Hand in Hand mit der grossen Niederschlagsmenge im Tessin - und dem trockenen und also blitzarmen Wallis und Graubünden. Ob Gewitter und somit Blitzeinschläge mit der Klimaerwärmung zunehmen, ist noch nicht belegt. Sicher ist, dass sogenannte Superzellen-Gewitter zunehmen werden. Gemäss Studien sind bei einer Erderwärmung von drei Grad Celsius auf der Alpennordseite bis zu 52 Prozent mehr Stürme zu erwarten; südlich der Alpen um bis zu 36 Prozent.

Blitzeinschläge sind wahrscheinlicher auf Hügeln, offenen Flächen und Gewässern. In Gewässern ist ein Blitz im Umkreis von 50 Metern tödlich und selbst weiter weg kann die Schockreaktion zum Ertrinken führen. Auch zu Bäumen und zu Metallkonstruktionen wie Masten hält man Abstand. Man kann sich in Geländemulden kauern oder unter Felsvorsprüngen ducken, ohne den Fels zu berühren.

Am sichersten ist es, ein Gebäude oder ein Auto aufzusuchen. Das gilt auch beim Campieren. Ist das nicht möglich, so kauert man am besten auf eine trockene Isomatte mit Abstand zu metallenen Zeltstangen. Kann man ein Boot nicht verlassen, ist der sicherste Ort unten im Boot, fern von Mast und Metallteilen.

Befindet man sich an einer Veranstaltung auf einer Tribüne, muss diese verlassen werden - ausser sie ist mit Stahl überdacht. Auf freiem Feld sollte man sich möglichst klein zusammenkauern und die Füsse geschlossen halten. Die Spannung eines Blitzes breitet sich kreisförmig um den Einschlagpunkt im Boden aus. Die elektrische Energie nimmt dabei mit jedem Meter ab.

Stehen die Füsse weit auseinander, kann ein lebensgefährlicher Spannungsunterschied entstehen. Deshalb sterben Kühe häufig durch einen Blitzschlag. Aus demselben Grund sollte man auch nicht die Hand oder den Körper einer anderen Person halten oder berühren. Ebenso sollte man Gegenstände, die Metall enthalten, meiden.

Dazu gehören beispielsweise auf Bergtouren Pickel oder Steigeisen. Aber auch Golfschläger können eine Gefahrenquelle darstellen: Blitze werden durch sie angezogen. Deshalb sollten Golfbags und Schläger zurückgelassen werden, wenn man Schutz sucht. Man soll weder duschen noch baden.

Netzstecker sind herauszuziehen, da Blitze, auch wenn sie nicht direkt ins Haus einschlagen, im Stromnetz eine Überspannung auslösen und elektrische Geräte beschädigen können. Generell ist der Kontakt mit Leitungen zu vermeiden. Befindet man sich in einer vom Blitzeinschlag nicht speziell geschützten Hütte aus Stein, sollte man sich in der Mitte des Raumes zusammenkauern. Eine Holzhütte hingegen verlässt man wegen der Brandgefahr besser und wartet das Ende des Gewitters im Freien ab.

Sind drei Objekte gleich hoch, wie eine Kirche, ein Hochhaus oder ein Wasserturm, schlägt der Blitz dort ein, wo die Luft um das Objekt ionisiert ist. Das erklärt ein Rätsel: In einen runden Wasserturm schlägt der Blitz daher weniger wahrscheinlich ein, als in ein Gebäude mit elektrisch leitfähigen Spitzen und Kanten. Aus einem rundlichen Objekt, selbst wenn es aus Metall ist, können die elektrischen Ladungen in mehr Richtungen austreten.

Das eigentliche Kriterium für die Wahrscheinlichkeit eines Blitzeinschlags ist nicht die Höhe, sondern der Weg des geringsten elektrischen Widerstandes. Das kann ein Turm, ein Baum oder ein Gipfel sein, der dem Entladungspunkt des Blitzes am nächsten steht. Oft aber schlägt ein Blitz gar nicht auf der Erde ein: Die Spannung kann sich auch zwischen zwei Wolken oder innerhalb einer Wolke entladen. Nicht nur Kinder fürchten sich, auch Erwachsene bekommen mitunter Panik, wenn ein Unwetter anrollt.

Das kann bis zur Astraphobie reichen, wenn die Angst vor Gewitter den Alltag einschränkt - etwa wenn sich Betroffene bei unsicherer Wetterlage nicht mehr nach draussen trauen oder ein Gewitter eine Panikattacke auslöst. Im akuten Fall können Atemübungen helfen oder konkrete Aufgaben wie etwa ein Rätsel lösen. Auch das Aufsuchen eines fensterlosen Raums im Haus kann beruhigend wirken. Bei starker Gewitterangst hilft eine kognitive Verhaltenstherapie, diese in den Griff zu bekommen.

Beides! Die extrem hohe Temperatur von bis zu 30.000 Grad ist tödlich - aber auch die Spannungsdifferenz ist selbst auf Entfernung lebensgefährlich. Laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung geschehen jährlich schweizweit rund 20 Personen-Unfälle im Zusammenhang mit einem Blitz. Darin sind aber auch Brandfälle nach Blitzeinschlägen enthalten.

Die Schadenfälle sind in den letzten 30 Jahren durch präventive Massnahmen auf etwa einen Drittel geschrumpft





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