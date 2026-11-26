Ein schwerer Sturm hat das US-Fest gestört: Über 925.000 Kunden verloren den Strom. Die New Yorker Parade wurde verschoben, während Detroit feierte.

Ein heftiges Sturm tief hat am Thanksgiving -Feiertag in den Vereinigten Staaten massive Störungen verursacht und den traditionellen Familienfesten einen Dämpfer versetzt. Besonders betroffen waren die Bundesstaaten an der Ostküste, wo sich Unwetterereignisse zu einem landesweit beachteten Chaos entwickelten. Der Nationale Wetterdienst hatte bereits am Vorabend vor den extremen Bedingungen gewarnt, die nun zu erheblichen logistischen Problemen führten.

Massive Stromausfälle an der Ostküste

Die Infrastruktur war den Naturgewalten kaum gewachsen, da rund 925.000 Kunden am frühen Abend in der US-Ostküstenzeit ohne Strom dastanden. Die mit Abstand höchsten Zahlen an betroffenen Haushaltskunden fanden sich im Nordosten des Landes. Allein im Bundesstaat Pennsylvania meldeten fast 230.000 Kunden einen Ausfall. Auch die Region um die Hauptstadt Washington war hart getroffen: In Maryland waren 170.000 Kunden ohne Energie, in Virginia sogar 140.000. In New Jersey trafen die Ausfälle rund 146.000 Kunden. Der Grund liegt im Aufbau des US-Stromnetzes, das weitgehend oberirdisch verläuft und daher extrem anfällig für umstürzende Bäume und Sturmschäden ist. Zudem gab es in Maryland Anweisungen für mehr als 1,9 Millionen Einwohner, ihren Wasserverbrauch einzuschränken, als reine Vorsichtsmaßnahme wegen möglicher Probleme bei der Wasseraufbereitung.

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Explosive Wetterbedingungen und Warnungen

Der Nationale Wetterdienst hatte bereits am Vortag aufgrund starker Winde und heftiger Regenfälle vor schweren Auswirkungen gewarnt. Gegen Mittag Ortszeit registrierte das Institut im Central Park in New York Windböen mit einer Geschwindigkeit von umgerechnet 77 Kilometern pro Stunde. Prognosen sahen vor, dass der Wind im Laufe des Nachmittags weiter an Kraft gewinnen würde. Bis in den Abend hinein waren dann Geschwindigkeiten von bis zu fast 105 Kilometern pro Stunde möglich, wie auf der Plattform X bekanntgegeben wurde. Auf Bildern war zu sehen, wie Straßen in Virginia überflutet waren, was die Intensität des Niederschlags unterstrich.

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Flugverkehr und Paraden im Chaos

Der Flugverkehr rund um New York litt stark unter den Bedingungen. An den Flughäfen John F. Kennedy, Newark und LaGuardia wurden mehr als 630 Flüge als verspätet gemeldet. Fluggesellschaften strichen fast 150 Verbindungen ganz und boten ihren Passagieren an, Reisen auf die kommenden Tage zu verschieben. Auch die traditionelle New Yorker Thanksgiving-Parade musste ihren Lauf stoppen. Die Veranstaltung wurde auf den Samstag verschoben, da bei Windböen von mehr als 55 Kilometern pro Stunde die großen Helium-Ballons nicht in die Luft dürfen. Diese Riesenfiguren schweben normalerweise gefüllt über dem Umzug und werden von Helfern an Seilen geführt.

Abweichungen in Detroit und Folgen

Während die Ostküste unter dem Sturm litt, konnte in Detroit die 100. Auflage der America's Thanksgiving Parade stattfinden. Die Parade zog bei grauem Himmel durch die Stadt im Bundesstaat Michigan, ohne die extremen Windprobleme der Ostküste zu verspüren. Die New Yorker Parade, die für ihre riesigen Helium-Ballons, aufwendig gestalteten Festwagen, Marschkapellen, Tanzgruppen und kostümierte Figuren bekannt ist, musste warten. Die Verschiebung zeigte, wie empfindlich die Logistik solcher Großevents auf Wetterdaten reagiert. Die Kombination aus Stromausfällen, Flugverspätungen und abgesagten Paraden markierte einen Ausnahmezustand für das Fest.