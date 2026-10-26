Gewerkschaften gespalten: Mehrwertsteuererhöhung für die 13. AHV-Rente im Fokus

Die Schweizer Gewerkschaften stehen im Konflikt: Der VPOD lehnt die Mehrwertsteuererhöhung ab und fordert Lohnprozente, während der SGB die Erhöhung befürwortet. Die Debatte um die Finanzierung der 13. AHV-Rente wird am 29. November entschieden.

Die Diskussion um die Finanzierung der 13. AHV -Rente hat die Schweizer Gewerkschaften in zwei Lager gespalten. Während der VPOD - die Gewerkschaft der Angestellten im öffentlichen Dienst - mit 22 zu 6 Stimmen die Nein-Parole einholte, steht der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) für die Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte.

Die vorgeschlagene Steuererhöhung würde die Mehrwertsteuer auf 8,5 Prozent anheben und dem AHV-System jährlich rund 1,4 Milliarden Franken zufließen lassen. Diese Summe reicht jedoch laut den Kritikern nicht aus, um die jährlichen Zusatzkosten von vier bis über fünf Milliarden Franken zu decken. Trotzdem setzen die linken Parteien und die meisten Gewerkschaften auf ein Ja. Ein bemerkenswerter Ausnahmefall ist der VPOD, der die Mehrwertsteuer als "unsoziale Steuer" bezeichnet und stattdessen Lohnprozente zur Finanzierung der 13.

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VPOD kritisiert Mehrwertsteuer

AHV-Rente fordert. In einer Medienkonferenz betonte Jasmin Chalendi, dass die Mehrwertsteuer alle gleich belastet - egal ob Milliardär oder Pflegefachfrau - und dass die Belastung von 180 Franken im Jahr nicht für alle tragbar sei. Sie argumentierte, dass die Mehrwertsteuer die Arbeitgeber begünstige und eine faire Finanzierung nur mit Lohnprozenten möglich sei. Auf der anderen Seite betonte Ronja Jansen, Co-Kommunikationsleiterin des SGB, dass die Mehrheit der SGB-Delegierten für ein Ja gestimmt habe und dass die 13.

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AHV-Rente mit einer Mehrwertsteuerfinanzierung ein sozialpolitischer Fortschritt sei, der insbesondere tiefe und mittlere Einkommen profitieren lasse. Sie hob hervor, dass die Gewerkschaften mit überwältigender Mehrheit hinter der geplanten AHV-Finanzierung stehe, obwohl es bei einem großen Verband wie dem SGB immer abweichende Meinungen gebe. Beide Seiten betonen, dass die Meinungsverschiedenheiten nicht die Solidarität im Gewerkschaftsbund gefährden. Der VPOD bleibt jedoch bei seiner Position, dass die Mehrwertsteuer nicht die beste Lösung sei und dass die Finanzierung der AHV durch Lohnprozente gerechter wäre.

Abstimmung am 29. November

Die Debatte wird am 29. November in der Abstimmung über die Mehrwertsteuererhöhung entschieden, wobei die Gewerkschaften weiterhin ihre Positionen verteidigen und die Politik die Auswirkungen der Steuererhöhung auf die verschiedenen Einkommensgruppen prüfen muss.