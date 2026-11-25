Yvonne Feri verlässt Syna, nachdem die Geschäftsführerin Nora Picchi nach drei Monaten entlassen wurde. Die Gewerkschaft leidet unter Mitgliederschwund und internen Konflikten um die Führung.

Die Gewerkschaft Syna mit Sitz in Olten befindet sich erneut in einer schweren Krise, nachdem Präsidentin Yvonne Feri ihren Rücktritt bekannt gegeben hat. Dieser Schritt ist die direkte Folge eines intensiven Machtkampfs innerhalb des Zentralvorstand s und der vorzeitigen Entlassung der neuen Geschäftsführerin Nora Picchi. Die Ereignisse verdeutlichen tiefe Spaltungen in der Führungsebene der Organisation, die bereits 1998 in Biel durch den Zusammenschluss vier Verbände gegründet wurde. Der aktuelle Eklat droht die Glaubwürdigkeit der Gewerkschaft weiter zu beschädigen, während sie ohnehin mit historisch niedrigen Mitgliederzahlen und finanziellen Engpässen kämpft.

Neue Führung nach drei Monaten entlassen

Nora Picchi, die Verantwortliche für die Gewerkschaftspolitik, übernahm im Sommer die Position der Geschäftsführerin, nachdem ihr Vorgänger Johann Tscherrig sein Amt niedergelegt hatte. Der Zentralvorstand hat Picchi jedoch bereits nach knapp drei Monaten ihres Mandats aus ihrer Position entlassen. Diese rapide Entscheidung löste scharfe Kritik aus, da sie als sehr kurzfristig und ohne ausreichende Begründung für die breite Basis der Gewerkschaft wahrgenommen wird. Die kurze Amtszeit unterstreicht die Instabilität in der operativen Führung, die die Gewerkschaft seit der Abwahl von Tscherrig an der Delegiertenversammlung erlebt hat.

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Yvonne Feri kritisiert Verfahren als unfair

Yvonne Feri, eine ehemalige Nationalrätin der SP, die seit rund drei Jahren die Gewerkschaft präsidial führt, distanzierte sich deutlich von der Vorgehensweise des Vorstands. Sie erklärte gegenüber SRF, es sei unfair, eine Führungskraft nach effektiv nur drei Monaten zu entlassen, und betonte, dass man eine Person nun für alle negativen Entwicklungen verantwortlich mache. Feri fühlte sich in ihren Positionen ausgebootet und urteilte, emotional sei die Situation extrem schwierig gewesen. Als direkte Konsequenz aus diesen Differenzen und dem Gefühl der Marginalisierung hat sie beschlossen, ihr Amt als Präsidentin per sofort niederzulegen.

Strukturelle Schwächen und historischer Kontext

Die aktuelle Führungskrise erinnert an turbulente Zeiten vor vier Jahren, als bereits der Finanzchef, Verantwortliche für Vertragspolitik und verschiedene Sekretäre den Verein verlassen mussten. Damals folgte eine Absetzung der Geschäftsleitung und ein anschließender juristischer Streit. Heute leidet Syna unter einem massiven Mitgliederschwund, der aktuell bei 54.962 Mitgliedern liegt. Das sind sieben Prozent weniger als vor zehn Jahren und ein Rückgang von 34 Prozent seit der Gründung im Jahr 1998. Die Pandemie erschwerte die Rekrutierung neuer Mitglieder zusätzlich, was direkte finanzielle Auswirkungen auf die Organisation hatte.

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Finanzieller Druck und Umstrukturierung

Weniger Mitglieder bedeuten weniger Einnahmen, was die Gewerkschaft zu einer tiefgreifenden Umstrukturierung zwang. In den vergangenen Jahren wurden die regionalen Führungen zusammengelegt, was teilweise auf Widerstand in den Mitgliedsstrukturen stieß. Syna beschäftigt aktuell 255 Personen, verteilt auf 154 Mitarbeiter für die Gewerkschaft selbst, 96 für die eigene Arbeitslosenkasse und weitere für die Stiftung für den flexiblen Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe. Der finanzielle Druck zwingt die Organisation zu Effizienzmaßnahmen, die jedoch oft mit internem Widerstand und weiteren Spannungen einhergehen.

Weiterer Machtkampf um die Zukunft

Mit dem Rücktritt von Feri ist der Machtkampf noch nicht beendet. Der Zentralvorstand, der von ursprünglich 24 auf neun Mitglieder reduziert wurde, hat die Führung vorübergehend an das Vizepräsidium übergeben. Feri erklärte, sie habe einiges erreicht, darunter Verbesserungen in der Corporate Governance und eine Straffung der Führung. Sie erwägt eine Rückkehr ins Amt, setzt hierfür aber personelle Veränderungen im Vorstand voraus. Der Vorstand bedankte sich kurz in einer dünnen Mitteilung bei der abtretenden Präsidentin, ohne die tiefgreifenden Konflikte offenzulegen.

Strategische Weiterentwicklung in Gefahr

Feri hatte betont, dass sie gerne die Strategie der Gewerkschaft weiterentwickelt hätte, um den Mitgliederschwund und die interne Instabilität zu bekämpfen. Der aktuelle Grabenkampf in der Zentrale könnte Syna weiter schwächen und das Vertrauen der Mitglieder in die institutionelle Stabilität untergraben. Da Syna Arbeitnehmer in Gewerbe, Dienstleistung und Industrie vertritt, ist die Fähigkeit zur klaren Interessenvertretung essenziell. Die wiederholten Querelen an der Spitze kommen unpassend, da die Organisation bereits durch Rechtsstreitigkeiten und Fragen zur Corporate Governance belastet ist. Die Zukunft der Gewerkschaft hängt nun davon ab, ob es gelingt, die Führungsriege zu stabilisieren und die Mitgliederbasis wieder zu gewinnen.