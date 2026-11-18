Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden ermittelt nach dem illegalen Abschuss eines Luchsfamilienverbands in der Nähe von Oberegg. Bußgelder oder Haft drohen.

Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden hat ihre Ermittlungen nach dem Tod von drei geschützten Luchse n intensiviert. Bei den Tieren, die im Kanton Freiburg entdeckt wurden, handelt es sich um einen kompletten Familienverband bestehend aus einem erwachsenen Muttertier und zwei Jungtieren des aktuellen Jahres.

Das Amt für Jagd- und Fischerei hatte den Vorfall zunächst zur Anzeige gebracht, da die geschützten Tiere deutliche Schussverletzungen aufwiesen. Die Behörden gehen nun davon aus, dass die Tiere im Zeitraum zwischen dem Mittwoch, dem 4. November 2026 und dem Samstag, dem 7. November 2026, getötet wurden.

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Ermittlungen und Tatortanalyse

Neue Erkenntnisse der Polizei zeigen, dass der Fundort an der St. Antonstrasse im Bezirk Oberegg, unweit der Gemarkung "Obere Bäumen", nicht der tatsächliche Schauplatz der Tötung war. Die Luchse wurden also an einer anderen Stelle erschossen und erst später an diesem Ort aufgefunden.

Die genauen Umstände, unter denen die Tiere ihr Leben lassen mussten, sind derzeit noch nicht vollständig geklärt. Die Polizei geht jedoch von einem gezielten Abschuss aus und untersucht die Möglichkeit einer illegalen Wilderei. Es besteht der dringende Verdacht, dass ein Unbekannter auf die geschützten Tiere geschossen hat.

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Seltener Fall und strafrechtliche Folgen

Roland Koster von der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden warnt vor schweren Konsequenzen für die Täter. Sollte die Täterschaft identifiziert werden, drohen gemäß Koster eine "saftige Geldbusse oder sogar Haft". Er betont die Ernsthaftigkeit der Lage, da der Abschuss eines geschützten Tieres in der Region eine extreme Ausnahme darstellt.

Seit 38 Jahren ist Roland Koster als Polizist in Appenzell Innerrhoden tätig. Laut seinen Angaben ist ihm aus dieser langen Zeit kein anderer Fall bekannt, bei dem in diesem Kanton ein geschütztes Tier abgeschossen wurde. Dies unterstreicht die besondere Bedeutung des Falls für die lokale Polizeipraxis und den Tierschutz.

Aufruf zur Mithilfe der Öffentlichkeit

Um den Vorfall aufklären zu können, sucht die Polizei weiterhin aktiv nach Zeugen. Personen, die Angaben zu den toten Luchsen machen können oder verdächtige Beobachtungen in dem genannten Zeitraum getätigt haben, werden gebeten, sich an die Behörden zu wenden.

Der Aufruf richtet sich an die gesamte Bevölkerung, da kleine Details möglicherweise entscheidend für die Identifizierung der Täter sein könnten. Die Polizei bittet um jeden Hinweis, der zur Lösung des Falls beitragen kann.

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Kontaktmöglichkeiten für Hinweise

Personen, die relevante Informationen besitzen oder Fragen zum Vorfall haben, können sich direkt unter der Nummer 071 788 95 00 melden. Die Polizei Appenzell Innerrhoden ist während der üblichen dienstlichennungszeiten für Hinweise erreichbar und nimmt jede Mitteilung ernst.

Die Ermittlungen laufen weiter und die Behörden hoffen auf die aktive Mithilfe der Bevölkerung, um die rechtlichen Konsequenzen für die verantwortliche Person herbeizuführen. Der Schutz der Luchse hat im Kanton eine hohe Priorität, und der Vorfall wird mit aller nötigen Sorgfalt behandelt.