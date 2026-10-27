Am Montagnachmittag wurde im Bodensee in Rorschach SG ein Dieselleck entdeckt. Die Feuerwehr setzte eine Ölsperre ein und die Kantonspolizei St. Gallen arbeitet an der Ermittlung der Ursache und Schuldfrage. Der Auslöser bleibt unklar, während Maßnahmen zum Eindämmen und Reinigen des Gewässers ergriffen werden

Am Nachmittag am Montag wurde im Bodensee in der Region Rorschach am Ufer eine Gewässerverschmutzung festgestellt. Laut den ersten Meldungen trat eine relativ geringe Menge Diesel ins Wasser ein.

Die Feuerwehr stand sofort vor Ort, eingreifend mit einer Ölsperre, um die Ausbreitung des Schmierstoffs zu verhindern. Parallel dazu wurden die Einsatzleitung der Kantonspolizei St. Gallen und eine Patrouille aus der Gemeindestraße mobilisiert, um die Situation zu überwachen und zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Die allgemeine Ursache der Kontamination ist bislang unbekannt und wird Gegenstand einer intensiven Untersuchung.

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Feuerwehr und Polizei kooperieren

Bis zur Klärung der für den Vorfall verantwortlichen Person(en) oder Ereignisse, arbeiten beide Behörden eng zusammen, um die Ausbreitung zu minimieren und die Umwelt zu schützen. Die Ölsperre eingerichtet von der Feuerwehr wurde über den Hauptstraßenbereich in der Nähe des Hafens an der Uferpromenade errichtet. Nach dem Einrichten werden Schlamm- und Ölschutzrinne, Aufsaugern sowie spezielle Chemikalien eingesetzt, um den Diesel zurückzuhalten und das Gewässer selbst zu reinigen.

Der Einsatz der Kantonspolizei umfasst die Aufnahme von Zeugenaussagen und die Ermittlung mögliche Umstände, wie etwa eine Unfall vernetzer, Fahrschule oder unvorsichtiges Transportieren von Kraftstoff. Zudem wird geprüft, ob Ziviler oder Güterverkehr mit dem betroffenen Fahrzeug gewesen sind und ob diese möglicherweise ohne Genehmigung in die Red Zone eingetreten sind.

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Selbst wenn die Menge an Diesel klein erscheint, kann die Formulierung der Neutralität des Bodensees biologisch kritisch sein, weil ein einziger Unterschied bei schützenden Habichatmerbau, Bäche und Schwanen aus dem Wasser Sinne. Meteorologische Bedingungen wie die Strömungen im Bodensee, Badewasser, werden beobachtet, da es die Möglichkeit gibt, dass das Öl sich im See verteilt.

Risiken für Ökosystem und Wildtiere

Darüber hinaus würde ein möglicher Eingriff in die ökologischen Anlagen mit einem Risiko für die Tierwelt, die am Abschlaf betreiben. Während das Notfallmanagement fortschreitend zusätzliche Ausrüstung und mehrpersonen, wird Erlaubnis nach, eine mögliche stärkere Lage der System habe. Nach den Besprechungen des Teams, die im ersten Kreis nicht mit dem TEI (Transporterspezialisierte Einsatzin­formation) erfolgt. Deshalb wurden ein technisches Interne der Verantwortlichkeiten festgelegt, damit eine verantwortliche, nach wie vor