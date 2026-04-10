Gewalttat in Au SG: Vier Verletzte, Verdächtiger festgenommen

In Au im Kanton St. Gallen kam es zu einem Gewaltdelikt mit vier Verletzten. Ein 51-jähriger Serbe wurde im Zusammenhang mit der Tat festgenommen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um die Hintergründe und das Motiv aufzuklären.

In Au im Kanton St. Gallen wurden am Donnerstag vier verletzte Personen aufgefunden. Ein Vorfall, der die Gemeinde erschütterte und eine umfassende Ermittlung nach sich zog. Die Ereignisse begannen kurz nach 14 Uhr, als ein Anwohner des Gässeliwegs die St. Galler Kantonspolizei alarmierte. Der Anrufer meldete einen Überfall auf seinen Nachbarn, der verletzt worden sei.

Die eintreffenden Polizeibeamten fanden am Wohnort des betroffenen 73-jährigen Mannes eine Szene des Grauens vor: Drei weitere Personen, teils schwer verletzt, waren ebenfalls betroffen. Diese schockierenden Entdeckungen lösten einen Großeinsatz aus und verdeutlichten das Ausmaß der Gewalt. Die Identität der Verletzten wurde schnell festgestellt. Es handelte sich um drei Frauen im Alter von 57, 65 und 87 Jahren. Die medizinische Versorgung der Verletzten wurde umgehend eingeleitet. Die 65-jährige und die 87-jährige Frau wurden aufgrund ihrer schweren Verletzungen von der Rega und der Alpine Air Ambulance in spezialisierte Krankenhäuser geflogen. Die 57-jährige Frau und der 73-jährige Mann wurden vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die rasche Reaktion der Rettungskräfte und der Transport in medizinische Einrichtungen waren entscheidend, um die Überlebenschancen der Opfer zu erhöhen. Währenddessen wurden umfangreiche Ermittlungen eingeleitet, um die Täter zu finden und die Hintergründe der Tat aufzudecken. Im Zuge einer Nahfahndung im Bereich der Giessenstrasse in Au konnte eine Person angehalten werden. Es handelte sich um einen 51-jährigen serbischen Staatsangehörigen, der keinen Wohnsitz in der Schweiz hat. Die raschen Ermittlungen führten schnell zu einem dringenden Tatverdacht gegen den Mann, der im Zusammenhang mit dem Gewaltdelikt stehen könnte. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen wurde ebenfalls in die Ermittlungen einbezogen und übernahm die Leitung der komplexen Untersuchung. Der Verdächtige befindet sich nun im Zentrum der Ermittlungen, und die Behörden versuchen, seine Rolle in dem Verbrechen aufzuklären. Das Motiv für das Gewaltdelikt ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittler stehen vor der schwierigen Aufgabe, die Ursachen und Beweggründe für die schreckliche Tat zu ermitteln. Die Frage nach dem Motiv ist entscheidend, um das Verbrechen vollständig zu verstehen und weitere potenzielle Gefahren abzuwenden. Die Komplexität des Falls wird durch die unterschiedlichen Wohnverhältnisse der Beteiligten zusätzlich verstärkt. Der 73-jährige Mann und die 57-jährige Frau waren im Mehrfamilienhaus wohnhaft, während die 65-jährige und die 87-jährige Frau zu Besuch waren. Alle vier Opfer sind Schweizer Staatsangehörige. Diese Informationen sind wichtig, um die Beziehungen zwischen den Beteiligten zu verstehen und mögliche Konflikte oder Verbindungen aufzudecken. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, alle Details des Vorfalls zu rekonstruieren. Die Kantonspolizei St. Gallen arbeitet unter der Leitung der Staatsanwaltschaft mit Hochdruck daran, die Hintergründe, das Tatmotiv und die Frage nach möglichen weiteren Beteiligten zu klären. Angesichts der laufenden Ermittlungen können zu den Verletzungen keine detaillierten Angaben gemacht werden. Die Behörden betonen jedoch, dass Schussverletzungen zum aktuellen Zeitpunkt ausgeschlossen werden können. Dies ist ein wichtiger Hinweis, der die Art und Weise der Gewalt etwas eingrenzt, während die Untersuchungen andauern und sich auf die Aufklärung des komplexen Falls konzentrieren





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