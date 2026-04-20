Gewaltserie in Zofingen: Staatsanwaltschaft fordert therapeutische Massnahme für tatverdächtigen Spanier

Nach einer Messerattacke in Zofingen im Mai 2024 beantragt die Staatsanwaltschaft eine stationäre Therapie, da der Täter aufgrund paranoider Schizophrenie als nicht schuldfähig gilt.

Ein schockierender Vorfall in Zofingen , der sich am 15. Mai 2024 ereignete, findet nun seine juristische Aufarbeitung. Der heute 43-jährige spanische Staatsangehörige, der ursprünglich als Tourist in die Schweiz eingereist war, löste an jenem Tag eine beispiellose Welle der Gewalt aus. Ausgehend vom Bahnhofsbereich attackierte der Mann wahllos mehrere Passanten mit verschiedenen Gegenständen.

Die Eskalation fand ihren Höhepunkt, als der Täter gewaltsam in ein Wohnhaus eindrang, die dort lebende Bewohnerin mit einem Messer angriff und sich anschließend in den Räumlichkeiten verbarrikadierte. Nur durch den gezielten Einsatz von polizeilichen Spezialkräften konnte der Beschuldigte nach stundenlanger Anspannung überwältigt und festgenommen werden. Obwohl alle Opfer die brutalen Angriffe überlebten, sind die psychischen und physischen Narben bei den Betroffenen tief. Die Staatsanwaltschaft Aargau betonte, dass einige der Opfer noch immer unter den Folgen leiden und sich weiterhin in intensiver medizinischer Behandlung befinden. Die Ermittlungen der Behörden brachten schwerwiegende Vorwürfe zutage, darunter mehrfache versuchte Tötung, mehrfache Nötigung, geringfügiger Diebstahl sowie mehrfacher Hausfriedensbruch. Der Beschuldigte, der die Taten inzwischen vollumfänglich gestanden hat, leidet laut einem forensisch-psychiatrischen Gutachten unter paranoider Schizophrenie. Aufgrund dieser Diagnose kommt die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass der Mann zum Zeitpunkt der Taten nicht schuldfähig war. Anstatt einer klassischen Haftstrafe fordert die Anklagebehörde daher eine stationäre therapeutische Massnahme. Adrian Schuler, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Aargau, stellte gegenüber dem SRF klar, dass der Schutz der Bevölkerung oberste Priorität habe. Die stationäre Behandlung solle so lange andauern, wie es die therapeutische Notwendigkeit sowie die öffentliche Sicherheit erforderten. Dies bedeutet, dass die Massnahme im Bedarfsfall auch deutlich länger als eine reguläre Freiheitsstrafe dauern könnte. Derzeit befindet sich der 43-jährige Mann im vorzeitigen Strafvollzug, während das zuständige Gericht über den Antrag der Staatsanwaltschaft berät. Neben der medizinisch-therapeutischen Unterbringung strebt die Staatsanwaltschaft zudem einen Landesverweis für die Dauer von 15 Jahren an, um eine Rückkehr des Mannes in die Schweiz nach einer eventuellen Entlassung zu unterbinden. Bis ein rechtskräftiges Urteil vorliegt, gilt selbstverständlich weiterhin die Unschuldsvermutung, auch wenn die Beweislage aufgrund des Geständnisses und der psychiatrischen Expertise als erdrückend gilt. Die Anwohner in Zofingen sind noch immer von dem Ereignis gezeichnet, da ein solcher Gewaltausbruch im öffentlichen Raum eine Ausnahmesituation darstellt. Die juristische Aufarbeitung markiert nun einen wichtigen Schritt zur Bewältigung dieses traumatischen Tages, wobei der Fokus konsequent auf der Sicherheit der Bürger und der medizinischen Notwendigkeit der Behandlung liegt





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zofingen Kriminalität Staatsanwaltschaft Psychiatrie Sicherheit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Warum in Crans-Montana über Jahre Hunderte Kontrollen unterbliebenInterne Berichte warnten bereits 2018 vor Personalmangel und Sicherheitslücken – doch die Gemeinde handelte zu spät. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Read more »

Messerstecher von Zofingen ist schuldunfähigDer Mann, der 2024 mehrere Menschen mit einem Messer teils schwer verletzte, ist gemäss eines Gutachtens schuldunfähig.

Read more »

Stationäre Massnahme für Angreifer von Zofingen AG beantragtNach den Angriffen auf sieben Personen in Zofingen im Mai 2024 hat die Staatsanwaltschaft eine stationäre therapeutische Massnahme für den Angreifer beantragt. Der Spanier gilt laut einem Gutachten als schuldunfähig, wie die Aargauer Oberstaatsanwaltschaft mitteilte.

Read more »

Stationäre Massnahme für Angreifer von Zofingen AG beantragtNach den Angriffen auf sieben Personen in Zofingen im Mai 2024 hat die Staatsanwaltschaft eine stationäre therapeutische Massnahme für den Angreifer beantragt. Der Spanier gilt laut einem Gutachten als schuldunfähig, wie die Aargauer Oberstaatsanwaltschaft mitteilte.

Read more »

Zofingen: Therapeutische Massnahme für mutmasslichen AngreiferDer mutmassliche Angreifer von Zofingen war laut Gutachten «nicht steuerungsfähig». Nun beantragt die Staatsanwaltschaft eine Massnahme, die immer wieder verlängert werden kann.

Read more »

Zofingen: Therapeutische Massnahme für mutmasslichen AngreiferDer mutmassliche Angreifer von Zofingen war laut Gutachten «nicht steuerungsfähig». Nun beantragt die Staatsanwaltschaft eine Massnahme, die immer wieder verlängert werden kann.

Read more »