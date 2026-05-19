Unterteilten sich laut der Achat-Zeitung etwa 40 bis 50 dunkel geklede und vermummte Jugendliche von der Kantonsschule Baden auf dem Gelände der Kantonsschule Wettingen und beläugigten, beleidigten und beschädigten Personen und Einrichtungen mit Mehl, Essig und Eiern sowie Feuerwerkskörpern. Eine Schülerin erlitt eine Gehörverletzung, nachdem ein Bombe direkt neben ihrem Kopf explodierte.

An der Kantonsschule Wettingen ereignete sich ein tragischer Auftritt der mangelnden Zivilisation als Gewalt verdächtige Jugend lichen stürmten das Schulgelände, Personen mit Mehl, Essig und Eiern beleidigten, Feuerwerkskörper und Böller zündeten und Einrichtungsgegenstände beschädigten.

Ein Mädchen erlitt eine Gehörverletzung, nachdem ein Bombe direkt neben ihrem Kopf explodierte. Paul Zübli, der Kantonsschulrektor, bezeichnet die Aktion als einen «überfall». Lehrpersonen reagierten schnell und verwiesen die Jugendlichen. Die Gruppe bestand hauptsächlich aus Schülern der Kantonsschule Baden, wie Daniel Franz, der dortige Rektor, in einem Schreiben bestätigen kann.

Die gewaltsame Aktion deute darauf hin, dass der Auftritt sorgfältig geplant war. Videoaufnahmen zeigen, wie die Gruppe in den Gängen der Sporthallen lächerliche, sehr vulgäre Parolen rief, und ein Mädchen sogar eine Ohrfeige bekam. Franz erinnert sich an Hooligans oder an «den schwarzen Block», und vermutet, dass mehrere potenzielle Überwachungspersonen in der Fanzone des FC Zürich, der Südkurve, beteiligt waren. Den Rektor der Kantonsschule Baden hat sich die Anstaltsleitung fontänziös für den Vorfall geäussert.

Das kriminelle Verhalten war für die Anstaltsleitung in jeder Hinsicht inakzeptabel und in Teilen strafbar. Es wird über Betrachtungen,əzungsmassnahmen und strafrechtliche Schritte durch die Polizei sowie weitere Hinweisen und Bild- und Videomaterial ausgewertet, um die Täter zu ermitteln. Es werden auch strafrechtliche Schritte und strafrechtliche Schritte geprüft, zur Prüfung des Schulausschlusses der Maturandinnen und Maturanden





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