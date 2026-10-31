Gewalt in Zürich: Randalierer greifen Polizei an

In Zürichs Kreis 4 kam es zu schweren Unruhen. Randalierer griffen Polizisten mit Pyrotechnik an. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Reizgas ein.

Bei schweren Unruhen in Zürich s Kreis 4 griffen am Samstagabend, dem 31. Oktober 2026, mehrere hundert Personen die Einsatzkräfte der Polizei mit Gewalt an. Die Randalierer zündeten Container und Fahrzeuge in Brand, während sie gleichzeitig mit Steinen, Flaschen und pyrotechnischen Gegenständen auf die uniformierten Kräfte feuerten. Die Stadtpolizei Zürich musste daraufhin Wasserwerfer, Reizstoff und Gummischrot einsetzen, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. Die genauen Schäden an der öffentlichen Infrastruktur werden derzeit noch beziffert, doch die Zerstörungen an Haltestellen und privaten Geschäften sind bereits sichtbar.

Aufrufe im Internet lösen Gewalt aus

Die Eskalation wurde durch Aufrufe in sozialen Medien und auf einschlägigen Internetportalen provoziert, die zu Zusammenkünften und Protesten im Kreis 4 aufriefen. Gegen 22.30 Uhr versammelten sich die Teilnehmenden zunächst bei der Piazza Cella an der Langstrasse. Viele von ihnen waren vermummt, trugen Schutzbrillen oder kleideten sich Halloween-mäßig, um ihre Identität zu verschleiern. Sie mischten sich zunächst unter die Partygänger, bevor sie mit der Zündung pyrotechnischer Gegenstände begannen und sich dann in Richtung Helvetiaplatz bewegten.

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An der Kreuzung von Lang- und Stauffacherstrasse brachten die gewaltbereiten Gruppen Container auf die Fahrbahn und setzten diese in Brand. Die Polizei reagierte sofort mit Wasserwerfern, drängte den Mob zurück und zerstreute ihn in mehrere kleinere Gruppen. Diese zogen anschließend durch den gesamten Kreis 4, wobei sie an verschiedenen Orten weiter Container, E-Bikes und E-Trottis in Brand steckten. An der Zwinglistrasse wurde sogar ein ganzes Auto niedergebrannt. Zusätzlich beschädigten die Angreifer die Scheiben der VBZ-Haltestelle Stauffacher sowie die Fenster mehrerer Geschäfte in der Umgebung des Helvetiaplatzes.

Angriffe auf Rettungskräfte bei Notfall

Die Lage verschärfte sich weiter, als Einsatzkräfte massiv angegriffen wurden. Bei einem medizinischen Notfall an der Brauerstrass e gerufene Streifenwagenpatrouille wurde kurz nach Mitternacht von einer Gruppe angegriffen. Dabei wurde das Polizeifahrzeug beschädigt, und die Beamten mussten sich vorübergehend zurückziehen, bevor sie dem verletzten Teenager, der bei einem Unfall schwere Beinverletzungen erlitten hatte, helfen konnten. Diese Vorfälle wurden durch zahlreiche Gaffer erschwert, die den Einsatzbereich zusätzlich blockierten und die Arbeit der Behörden behinderten.

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Erst gegen 1.30 Uhr beruhigte sich die Situation langsam wieder. Zur Unterstützung der Stadtpolizei Zürich war die Kantonspolizei Zürich hinzugezogen worden, um die öffentliche Sicherheit wiederherzustellen. Die Vorfälle in Zürich stehen im Kontext ähnlicher Unruhen in den letzten Tagen und Wochen in Frankreich, auf die hin diese lokalen Aufrufe erfolgte. Die Polizei warnt eindringlich davor, sich in solchen Menschenmengen aufzuhalten, da auch unbeteiligte Passanten in Gefahr geraten können.

Sicherheitsratschläge für Bürger

Behörden empfehlen dringend, frühzeitig Abstand zu gewinnen, wenn Gegenstände geworfen oder Feuerwerkskörper gezündet werden. Besonders in engen Strassen und stark besuchten Ausgangsvierteln ist es wichtig, Rettungswege freizuhalten. Geworfene Flaschen, brennende Gegenstände und Explosionen sind deutliche Warnsignale. Menschen sollten sich ruhig entfernen, enge Durchgänge meiden und nicht aus unmittelbarer Nähe filmen. Blockierte Strassen durch brennende Fahrzeuge erschweren nicht nur die Brandbekämpfung, sondern verzögern auch die Ankunft von Rettungswagen für verletzte Personen.

Bei der Entdeckung einer verletzten Person sollte zunächst die eigene Sicherheit geprüft werden. Ein unüberlegter Rettungsversuch in gewalttätigen Auseinandersetzungen kann zu weiteren Opfern führen. Im Notfall ist die 144 zu wählen, wobei genaue Standortangaben und mögliche Gefahren zu nennen sind. Bei dichter Rauchentwicklung ist die Rauchquelle zu meiden. Bei grossen Polizeieinsätzen ändern sich Absperrungen rasch, weshalb den aktuellen Anweisungen der Behörden vor Ort gefolgt werden muss. Es wird empfohlen, mit Freunden Treffpunkte ausserhalb stark frequentierter Gebiete zu vereinbaren.