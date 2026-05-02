Gesundheitszustand von Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi verschlechtert sich dramatisch

Die iranische Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi, ausgezeichnet mit dem Friedensnobelpreis 2023, befindet sich in einem kritischen Gesundheitszustand. Ihre Familie und ihr Anwalt berichten von starken Brustschmerzen und einer Verschlechterung ihres Zustands nach einem Herzinfarkt. Sie wird im Krankenhaus behandelt, benötigt aber dringend die Betreuung ihrer eigenen Fachärzte. Die Familie kritisiert die medizinische Versorgung im Gefängnis.

Der Gesundheitszustand der iranischen Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi hat sich drastisch verschlechtert, was zu erheblichen Besorgnissen innerhalb ihrer Familie und der internationalen Gemeinschaft führt. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete am Samstag unter Berufung auf den Sprecher Joergen Watne Frydnes, dass sich der Zustand der Friedensnobelpreis trägerin erheblich verschlechtert habe.

Diese Information stützt sich auf Aussagen von Mohammadis Familie und ihrem Anwalt. Laut ihrem Anwalt Nili, die ihre Beobachtungen auf der Plattform X teilte, litt Mohammadi unter starken Brustschmerzen, die sich rasch zu einer kritischen Verschlechterung ihres Zustands entwickelten. Infolgedessen wurde die 54-Jährige in ein Krankenhaus in der Stadt Sandschan im Nordwesten des Irans eingeliefert.

Trotz der Einweisung in ein Krankenhaus betont ihr Anwalt, dass Mohammadi dringend die Behandlung durch ihre eigenen, vertrauten Fachärzte benötigt, um eine angemessene und spezialisierte medizinische Versorgung zu gewährleisten. Die Familie Mohammadi äußert seit längerem Bedenken hinsichtlich der Qualität der medizinischen Versorgung, die ihrer Schwester im Gefängnis zuteil wird. Bereits im vergangenen Monat hatte Hamid-Reza Mohammadi, der Bruder der Aktivistin, öffentlich über den besorgniserregenden Gesundheitszustand seiner Schwester gesprochen.

Er berichtete, dass sie nach einem Herzinfarkt Ende März erheblich geschwächt sei und in kurzer Zeit deutlich an Gewicht verloren habe. Diese Entwicklung verstärkte die Sorgen der Familie, insbesondere angesichts der vermeintlich unzureichenden medizinischen Betreuung im Gefängnis. Die Familie befürchtet, dass die fehlende spezialisierte Behandlung und die mangelnde Aufmerksamkeit für ihre Bedürfnisse ihren Zustand weiter verschlechtern könnten.

Narges Mohammadi wurde 2023 mit dem Friedensnobelpreis für ihren unermüdlichen Einsatz gegen die Unterdrückung von Frauen und gegen die Anwendung der Todesstrafe im Iran ausgezeichnet. Ihre Arbeit hat international Anerkennung gefunden und sie zu einer Symbolfigur im Kampf für Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit gemacht. Trotz ihrer Auszeichnung und der internationalen Aufmerksamkeit befindet sich Mohammadi weiterhin im Zentralgefängnis von Sandschan in Haft. Anfang Februar wurde sie laut ihrem Anwalt erneut zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, was ihre Situation weiter verschärft.

Zusätzlich zu ihrer Haftstrafe wurde gegen sie ein zweijähriges Ausreiseverbot verhängt, das ihre Möglichkeiten zur medizinischen Behandlung im Ausland und zur persönlichen Freiheit weiter einschränkt. Die erneute Verurteilung und das Ausreiseverbot werden von Menschenrechtsorganisationen als politisch motiviert kritisiert und als Versuch gewertet, Mohammadi zum Schweigen zu bringen und ihre Arbeit zu behindern.

Die internationale Gemeinschaft fordert die iranischen Behörden nachdrücklich auf, die Gesundheit und das Wohlergehen von Narges Mohammadi zu gewährleisten und ihr den Zugang zu einer angemessenen medizinischen Versorgung zu ermöglichen. Es wird betont, dass die iranischen Behörden die Verantwortung tragen, die Menschenrechte von Mohammadi zu respektieren und ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Die anhaltende Verschlechterung ihres Gesundheitszustands und die Kritik an der medizinischen Versorgung im Gefängnis haben zu einer verstärkten internationalen Besorgnis geführt und zu Forderungen nach einer unabhängigen Untersuchung der Haftbedingungen und der medizinischen Betreuung von Narges Mohammadi geführt. Die Situation unterstreicht die dringende Notwendigkeit, die Menschenrechtslage im Iran zu verbessern und die Rechte von politischen Gefangenen zu schützen.

Die Familie Mohammadi appelliert an die internationale Gemeinschaft, weiterhin Druck auf die iranischen Behörden auszuüben, um die Freilassung ihrer Schwester zu erreichen und sicherzustellen, dass sie die medizinische Versorgung erhält, die sie dringend benötigt. Die anhaltende Inhaftierung und die Verschlechterung des Gesundheitszustands von Narges Mohammadi sind ein trauriges Beispiel für die Unterdrückung von Menschenrechtsaktivisten im Iran und ein Aufruf zur Solidarität und zum Engagement für die Verteidigung der Menschenrechte weltweit





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