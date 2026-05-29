Gesundheitszentrum Laufen BL: Notfallbetrieb eingeschränkt

Die vorberatende Landratskommission hat vorgeschlagen, dass das Gesundheitszentrum Laufen BL ab Juli nur noch von 08.00 bis 20.00 Uhr in Betrieb sein soll, während die Regierung einen Betrieb bis 22.00 Uhr vorgeschlagen hatte. Das Gesundheitszentrum soll für die nächsten Jahre weitergeführt werden, doch nicht mehr als 24/7-Betrieb.

Der Notfall des Gesundheit szentrums Laufen BL soll ab Juli nur noch von 08.00 bis 20.00 Uhr und nicht mehr rund um die Uhr in Betrieb sein.

Damit geht die vorberatende Landratskommission weiter als die Regierung. Diese hatte einen Betrieb bis 22.00 Uhr vorgeschlagen. Das Gesundheitszentrum Laufen BL soll für die nächsten Jahre weitergeführt werden, doch nicht mehr als 24/7-Betrieb. Die vorberatende Kommission schlägt eine Öffnungszeit bis 20 Uhr, da die nächtliche Inanspruchnahme sehr tief sei und das Laufental mit Gesundheitsleistungen bereits sehr gut versorgt sei – besser als beispielsweise das Oberbaselbiet.

Die Kommission verabschiedete ihren Bericht mit 8 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen





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