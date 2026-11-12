Die Demokraten Abdul El-Sayed und Bernie Sanders wollen eine allgemeine Gesundheitsversorgung durchsetzen und sie nach Donald Trump benennen. Ihr Ziel ist, die Partei zu erneuern.

Der frisch gewählte Senator Abdul El-Sayed aus Michigan und der unabhängige Senator Bernie Sanders aus Vermont drängen die Demokratische Partei nach ihrem Wahlerfolg dazu, rasch Taten folgen zu lassen. Im Zentrum steht eine allgemeine Gesundheitsversorgung, die sie nach Donald Trump benennen wollen. Der ungewöhnliche Vorschlag soll den Präsidenten notfalls mit einem Appell an sein Ego überzeugen.

Hinter der Idee steht laut den beiden Politikern eine größere Sorge um die Zukunft der Demokratischen Partei. Sanders warnt davor, dass die Partei die Bezahlbarkeit nicht in den Griff bekomme, könnten sich Wählende den Radikalen zuwenden. Er sieht darin die letzte Chance für die Demokraten.

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Allgemeine Gesundheitsversorgung als Trumpcare-Vorschlag

El-Sayed will eine allgemeine Gesundheitsversorgung, die allen Amerikanerinnen und Amerikanern von der Wiege bis zur Bahre zugutekommt. Er schlägt vor, sie Trumpcare zu nennen.

El-Sayed begründet seinen Vorstoß mit Donald Trumps Steuer- und Haushaltsgesetz. Dieses sähe weitere Kürzungen im Gesundheitswesen vor, die El-Sayed als Atombombe bezeichnet. Die Bürgerinnen und Bürger hätten ohnehin schon hohe Ausgaben, deshalb sei die Bezahlbarkeit das zentrale Stichwort.

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Das übergeordnete Ziel seiner politischen Agenda sei es, das Leben der Menschen ein bisschen einfacher zu machen. El-Sayed nannte dabei auch den Krieg im Iran, den er als lächerlich bezeichnete, sowie Zölle, die wirtschaftlich keinen Sinn ergäben.

In einer direkten Ansprache an den Präsidenten sagte El-Sayed, Trump könne seinen Namen auf die Gesundheitsversorgung schreiben. Er könne damit ein Versprechen einlösen, das bisher nicht eingehalten worden sei, nämlich jedem in Amerika eine Gesundheitsversorgung zu garantieren.

Sanders setzt auf Trumps Ego und Medicare for All

Bernie Sanders unterstützt den Vorschlag und fordert die Demokraten auf, an das Ego des Präsidenten zu appellieren. In der Sendung The Weekly Show with Jon Stewart beschrieb er Trump als keinen schlechten Politiker, sondern als unglaublichen Narzissten.

Sanders glaubt, dass sich Trump der Popularität einer Gesundheitsreform nicht entziehen könne, auch wenn er sich bisher dagegen stemme. Er könne sich vorstellen, dass Trump seine Meinung ändere, sobald Medicare for All verabschiedet werde. Das hätte nach Sanders' Einschätzung Auswirkungen.

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Die Namensgebung könne laut Sanders als Köder dienen. Er ahmte Trump nach, der sich selbst als jemand sehen könnte, der für immer in Erinnerung bleibe. Sanders zeigte sich überzeugt, dass Trump ein solches Vorhaben unterstützen könnte, wenn man es geschickt angehe, denn Trump habe keine Ideologie.

Streit um Parteiführung und die Lage der Demokratie

El-Sayed und Sanders lehnen gemeinsam die Führung von Chuck Schumer ab, der seit 2017 die demokratische Fraktion im Senat anführt. El-Sayed sagte, es sei der Moment, an eine neue Führung zu denken, und brachte den Senator Chris Van Hollen als Ersatz ins Spiel.

Sanders verwies darauf, dass er im selben Quartier wie Schumer aufgewachsen sei und dieselbe Grundschule besucht habe, auch wenn sich die beiden damals nicht kannten. Er sagte, wer über Schumer spreche, spreche über Status-quo-Politik. Er halte eine neue Führung für nötig, die die Bedürfnisse von Arbeiterfamilien entschlossener schütze.

Der 85-jährige Sanders erklärte zudem, die Demokratie in Amerika und Europa befinde sich in einem fragilen Zustand. Viele Menschen meinten, die Regierung tue nichts für sie, und ihrer Familie gehe es schlechter.