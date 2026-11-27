Eine aktuelle Erhebung des UBS-Sorgenbarometers zeigt, dass die steigenden Gesundheitskosten und Krankenkassenprämien weiterhin die Nr. 1 unter den Sorgen der Schweizer Stimmbevölkerung sind. Mit 48 Prozent liegt dieses Thema deutlich vor den Wohnkosten auf Platz zwei.

Laut der jüngsten Veröffentlichung des UBS-Sorgenbarometers bleiben die steigenden Gesundheitsausgaben nach wie vor das dominierende Anliegen der Schweiz er Stimmbevölkerung. Die Daten zeigen ein klares Bild: 48 Prozent der Befragten nennen die Kosten im Gesundheitswesen als ihre allergrößte Sorge.

Dieser Wert repräsentiert einen Anstieg von drei Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr, was die anhaltende und wachsende Besorgnis in der Bevölkerung verdeutlicht. Die Krankenkassenprämien und die allgemeinen Gesundheitskosten klettern seit mehreren Jahren kontinuierlich nach oben und haben sich damit zu einem zentralen politischen und privaten Problem entwickelt. Direkt auf Platz zwei der Sorgenliste rücken die Wohnkosten und steigende Mieten vor.

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Wohnkosten rücken auf Platz zwei

Mit 30 Prozent der Nennungen haben sich die Ausgaben für Wohnraum unter den wirtschaftlichen Aspekten zu einem festen Bestandteil der gesellschaftlichen Debatten entwickelt. Damit verdrängen sie die Umweltthemen, die zwar weiterhin relevant sind, aber in der aktuellen Rangliste der Top-Sorgen einen Schritt nach hinten rutschen müssen. Die Analyse der Top-Ten-Sorgenlist zeigt zudem, dass alle anderen Themen, mit Ausnahme der Frage nach persönlicher Sicherheit, Kriminalität und Gewalt, im Jahresvergleich an relativer Bedeutung verloren haben.

Dies unterstreicht, dass die finanzielle Belastung durch Lebenshaltungskosten und Gesundheitssystem die öffentliche Aufmerksamkeit fast vollständig monopolisiert hat. Seit fünfzig Jahren misst das UBS-Sorgenbarometer den Puls der Schweizer Gesellschaft und dokumentiert so den Wandel der gesellschaftlichen Prioritäten. Für die Jubilaumsausgabe der Umfrage wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusätzlich gefragt, ob sie lieber in der Schweiz des Jahres 1976 oder jener des Jahres 2076 leben würden.

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Eine knappe Mehrheit von 51 Prozent sprach sich für das Jahr 1976 aus, verbunden mit der Vorstellung eines entschleunigten Lebens und eines stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalts. Nur 24 Prozent der Befragten gaben an, die Zukunftsversion aus dem Jahr 2076 bevorzugen, während ein Viertel der Teilnehmenden unentschieden blieb. Diese Resultate deuten auf eine gewisse Nostalgie und Unsicherheit gegenüber der zukünftigen Entwicklung des Landes hin. Die aktuelle Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen GFS.

Methodik und Teilnehmer der Umfrage

Bern durchgeführt. Insgesamt wurden 2001 Stimmberechtigte aus der gesamten Schweiz befragt. Verschiedene Erhebungsmethoden kamen zum Einsatz, deren Daten zunächst einzeln auf methodische Effekte überprüft wurden. Erst im Anschluss erfolgte eine systematische Gewichtung, um die statistische Repräsentativität der Ergebnisse zu gewährleisten.

Die Interviews wurden in den Monaten Juni und Juli durchgeführt. Blickt man in die Zukunft, so sieht die Bevölkerung für die kommenden zwanzig Jahre den größten Handlungsbedarf insbesondere in den Bereichen Umwelt-, Klima- und Energiepolitik mit 22 Prozent Nennungen, gefolgt vom Gesundheitssystem mit 21 Prozent. Es wird deutlich, dass trotz der aktuellen Angst vor Kosten auch langfristige strukturelle Herausforderungen erkannt werden, wobei das Gesundheitssystem sowohl gegenwärtige Sorge als auch zukünftigen Handlungsbedarf gleichzeitig abbildet.

Zukünftiger Handlungsbedarf in der Schweiz

Viele Befragte sehen jedoch aktuell keinen einzelnen, klar identifizierbaren Hauptbaustein, der die Schweizer Politik dominieren sollte.