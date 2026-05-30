Gesundheitsbericht von Donald Trump veröffentlicht: Fit, aber mit Gewichtsproblem

Das Weiße Haus hat die Zusammenfassung einer medizinischen Untersuchung von US-Präsident Donald Trump veröffentlicht. Demnach ist特朗普 bei guter Gesundheit, müsste jedoch etwas abnehmen. Sein Herz-Kreislauf-System wird als außergewöhnlich stark eingestuft, und auch neurologische und allgemeine körperliche Funktionen sind der Zusammenfassung zufolge ausgezeichnet. Blutergüsse an den Händen werden auf häufiges Händeschütteln und die Einnahme von Aspirin als Blutverdünner zurückgeführt, während Schwellungen an den Beinen sich verbessert haben. Die Narbe am Ohr nach dem Attentatsversuch 2024 wird erwähnt. Als Empfehlung bleibt mehr Bewegung und Gewichtsabnahme.

Donald Trump , der am 14. Juni 80 Jahre alt wird, hat einen umfassenden Gesundheitscheck durchlaufen, dessen Zusammenfassung das Weiße Haus veröffentlicht hat. Das Dokument, das von seinem Leibarzt Sean Barbabella erstellt wurde, bescheinigt dem Präsidenten insgesamt eine sehr gute Gesundheit mit starken Funktionen von Lunge, Herz und im neurologischen Bereich sowie einem hervorragenden körperlichen Allgemeinzustand.

Besonders positiv wird das Herz-Kreislauf-System hervorgehoben, das dem eines etwa 14 Jahre jüngeren Menschen entspreche. Auffälligkeiten, die in der Vergangenheit immer wieder Spekulationen über Trumps Gesundheitszustand auslösten, werden in dem Bericht konkret erklärt. So entstünden die an seinen Händen beobachteten Blutergüsse durch die häufige Praxis des Händeschüttelns in Kombination mit der niedrig dosierten Einnahme von Aspirin als Blutverdünner. Leichte Schwellungen in den unteren Beinen hätten sich im Vergleich zum Vorjahr bereits gebessert.

Erwähnt wird auch die Narbe am rechten Ohr, die von der Schussverletzung beim Attentatsversuch im Sommer 2024 herrührt. Als ärztlicher Rat wird Trump dennoch empfohlen, sich noch mehr zu bewegen und weiter an Gewicht abzunehmen. Bei einer Körpergröße von 1,88 Metern wiegt er 108 Kilogramm, was einem Body-Mass-Index (BMI) von etwa 30,5 entspricht und damit im Bereich der Adipositas (Fettleibigkeit) Stufe 1 liegt. Die Veröffentlichung dieses Gesundheitsberichts folgt dem üblichen Verfahren für amtierende US-Präsidenten, soll Transparenz schaffen und Gerüchte entkräften.

Gleichzeitig unterstreicht sie die Botschaft, dass Trump trotz seines Alters und der besonderen Umstände seiner Amtszeit - einschließlich des Attentatsversuchs - körperlich und geistig fit für das Präsidentenamt ist. Der Bericht wurde von den Medien stark beachtet und kontrovers diskutiert, wobei Analysten auf die Diskrepanz zwischen den überwiegend positiven medizinischen Befunden und der aus ärztlicher Sicht notwendigen Gewichtsreduzierung hinweisen.

Die Gewichtsempfehlung steht im Einklang mit allgemeinen Gesundheitsrichtlinien, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere mit Adipositas verbundene Krankheiten langfristig zu minimieren. Insgesamt präsentiert sich Trump in diesem Gesundheitscheck als robust, jedoch mit verbesserungswürdigen Details, was politische Gegner möglicherweise zum Anlass für weitere Fragen nehmen könnten





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