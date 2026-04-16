Gestrandeter Buckelwal vor Poel: Rettungsversuch eingestellt – Hoffnung schwindet

Ein schwer kranker Buckelwal namens Timmy, der vor der deutschen Ostseeinsel Poel gestrandet war, hat nach mehrtägigen Rettungsversuchen die Hoffnung auf Überleben verloren. Die Bemühungen, das Tier zurück ins Meer zu schleppen, wurden wegen seines schlechten Zustands eingestellt. Kritiker äußerten Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten und des Verletzungsrisikos.

Ein Buckelwal , der vor der deutschen Ostseeinsel Poel gestrandet ist, kämpft ums Überleben. Das Tier ist schwer krank und wird von sechs Helfern vor Ort unterstützt. Die Rettungsaktion hat zum Ziel, den Wal zurück ins offene Meer zu bringen.

Inzwischen sind die Rettungsbemühungen für den gestrandeten Buckelwal, der auf den Namen Timmy getauft wurde, eingestellt worden. Dies liegt daran, dass der Wal auf erneute Mobilisierungsversuche nicht reagierte und zunehmend schwächer atmete. Es ist noch unklar, ob eine neu beobachtete Zwischenatmung auf ein baldiges Ableben hindeutet.

Die Rettungsversuche begannen in hüfttiefem Wasser, wo Helfer den Wal mit Wasser bespritzten, um ihn feucht zu halten. Die Genehmigung für diese private Rettungsmission wurde von den Behörden Mecklenburg-Vorpommerns erteilt. Der Plan sah vor, Luftkissen unter das Tier zu schieben, um es vorsichtig anzuheben. Zuvor sollte Schlick unter dem Wal weggespült werden. Anschließend sollte der Wal auf einer Plane zwischen zwei Pontons gelagert und dann über die Ostsee und die Nordsee bis in den Atlantik geschleppt werden. Ein Schlepper würde die Pontons ziehen.

Umweltminister Till Backhaus äußerte sich optimistisch und erklärte, man wolle alles Menschenmögliche für das Tier tun. Er betonte, dass das Konzept großes Potenzial habe, dem Wal wirklich zu helfen.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. Umweltaktivisten von Greenpeace beteiligen sich bewusst nicht an der Aktion. Eine Sprecherin erklärte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa), dass der Wal nach allen vorliegenden Informationen krank und stark geschwächt sei. Wissenschaftliche Gutachten des Deutschen Meeresmuseums und des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung würden auf sehr geringe Erfolgsaussichten und ein hohes Verletzungsrisiko bei einer Lebendbergung hinweisen. Greenpeace konzentriere sich stattdessen auf den generellen Schutz der Meere als Lebensraum für Wale.

Auch Umweltminister Backhaus musste zugeben, dass der Wal nicht mehr aktiv oder agil sei und schwere Schäden aufweise. Dennoch sei noch Leben im Tier vorhanden, was die Hoffnung auf eine Rettung aufrechterhielt. Die volle Verantwortung, auch finanziell, liege bei den Initiatoren der Aktion, die das Ministerium von jeglicher Haftung freigestellt hätten.

Die Nachricht, dass der Wal Timmy schwächer atmet und die Rettungsversuche eingestellt werden, löste im Internet und in den sozialen Medien eine Welle der Anteilnahme aus. Viele Menschen zeigten sich tief betroffen über das Schicksal des gestrandeten Meeressäugers und diskutierten über die Gründe für die vielen gestrandeten Wale in den letzten Jahren. Die Frage, warum gerade dieser Buckelwal so viel Mitgefühl hervorrief, wurde in einem begleitenden Video thematisiert.

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