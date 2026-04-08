Gestrandeter Buckelwal in der Ostsee: Zustand kritisch, Sterben erwartet

Ein gestrandeter Buckelwal in der Ostsee kämpft um sein Leben. Experten sind besorgt über seinen Zustand. Die Bergung nach dem Tod ist geplant, aktive Tötung ausgeschlossen.

Der gestrandete Buckelwal in der Ostsee kämpft um sein Leben. Fachleute sind sich einig, dass sein Zustand kritisch ist und er dem Sterben nahe ist. Die Situation ist unverändert, seit der Wal vor mehr als einer Woche in der Bucht vor der Insel Poel gestrandet ist. Das Gewicht des Wals, seine Verletzungen und der flache Wasserstand machen ihm schwer zu schaffen. Die Tatsache, dass er nicht mehr auf Boote reagiert, deutet auf den fortschreitenden Sterbeprozess hin.

Bianca König von der Tierschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) Deutschland erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass es unklar ist, wie lange der Wal noch leben wird. Es könnte heute Abend oder erst in drei Tagen so weit sein. Das Hauptproblem für den Wal ist das Gewicht, das auf seine Organe drückt. Wale benötigen die Schwerelosigkeit des Wassers, um ihre Organe zu entlasten. Durch den niedrigen Salzgehalt des Wassers ist die Haut des Wals geschädigt und eingerissen, was dazu führt, dass sich Blasen bilden, die von Möwen angepickt werden. Dies kann zu Infektionen führen, die den Wal zusätzlich schwächen. Auch Stephanie Gross vom Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung bestätigt, dass es dem Wal zunehmend schlechter geht, da er auf Annäherung per Boot kaum noch reagiert. Umweltminister Till Backhaus bezeichnete den Wal als „schwerstkrank“. Ein Bergungskonzept für den Wal nach seinem Tod wurde bereits ausgearbeitet und befindet sich in der finalen Abstimmung. Die Bergung soll zwei Tage Vorbereitung in Anspruch nehmen und einen Tag dauern. Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern und Dänemark wurden dafür beauftragt. Es gibt keine Optionen für eine aktive Tötung des Wals. Einschläfern, Erschießen oder Sprengung sind aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen. Stattdessen wird der Wal auf natürliche Weise sterben gelassen. Internationale Experten unterstützen die Entscheidung, die Rettung des Wals zu stoppen, da jede Strandung eines Großwals eine einzigartige Herausforderung darstellt, die von Faktoren wie der Größe des Tieres, dem Ort der Strandung, dem Wetter und den Gezeiten abhängt. Die Tatsache, dass sich der Wal möglicherweise in Fischereiausrüstung verfangen hatte, hat ihn zusätzlich geschwächt





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