Gestrandeter Buckelwal in der Ostsee: Todeskampf dauert an

Der gestrandete Buckelwal in der Ostsee kämpft weiterhin ums Überleben. Experten zufolge ist sein Zustand kritisch. Eine Bergung des lebenden Tieres ist nicht möglich, und die Entscheidung fiel, den Wal auf natürliche Weise sterben zu lassen.

Der in der Ostsee gestrandete Buckelwal befindet sich in einem kritischen Zustand und kämpft ums Überleben. Fachleute sind sich einig, dass das Tier dem Sterben nahe ist, da es kaum noch auf äußere Einflüsse reagiert. Bianca König von der Tierschutz organisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) Deutschland erklärte der Deutschen Presse-Agentur, dass die genaue Dauer des Sterbeprozesses ungewiss sei, dieser aber jeden Moment eintreten könnte.

Der Wal, der seit über einer Woche in der Bucht vor der Insel Poel feststeckt, kämpft mit mehreren Problemen, die sein Überleben zusätzlich erschweren. Die Lage ist unverändert kritisch, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Vormittag bestätigte. Der gestrandete Buckelwal, der auf den Namen Timmy getauft wurde, ist in Mecklenburg-Vorpommern der einzige lebend gestrandete Großwal der letzten zehn Jahre. Kleinere Schweinswale stranden zwar regelmäßig, können aber aufgrund ihrer geringeren Größe leichter zurück ins Meer gebracht werden. Konkrete Daten über Strandungen von Großwalen aus früheren Jahren liegen dem Meeresmuseum aktuell nicht vor. Das Hauptproblem für den Wal ist das immense Gewicht, das aufgrund des flachen Wassers auf seine Organe drückt. Wale benötigen die Schwerelosigkeit im Wasser, um ihren Körper zu entlasten, aber das ist in dieser Situation nicht gegeben. Dies führt zu Organversagen und Kreislaufkollaps, wie Bianca König erklärte. Zusätzlich ist die Haut des Wals durch den niedrigen Salzgehalt des Wassers beschädigt, was zu Blasenbildung führt. Diese Blasen werden von Möwen angepickt, was das Risiko von Infektionen durch Pilze und Bakterien erhöht. Diese Infektionen können sich im gesamten Organismus ausbreiten und den Wal zusätzlich schwächen. Die Experten sind sich einig, dass der Zustand des Wals zunehmend schlechter wird. Er reagiert kaum noch auf Annäherungen, und selbst Bewegungen der Schwanzflosse oder des Kopfes sind selten geworden. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) bezeichnete den Wal als „schwerstkrank“.\Am Dienstag haben Experten entschieden, dass eine Bergung des lebenden Wals aufgrund des niedrigen Wasserpegels und seiner geringen Kraft nicht möglich ist. Der Wal wird sich auch nicht selbst befreien können, erklärte Burkard Baschek, der Direktor des Deutschen Meeresmuseums. Ein Bergungskonzept nach dem Tod des Tieres liegt bereits vor und befindet sich in der finalen Abstimmung. Die Bergung selbst soll zwei Tage vorbereitet werden und einen Tag dauern. Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern und Dänemark wurden für die Durchführung beauftragt. Bei der Bergung sollen Schiffe und Hebezeuge zum Einsatz kommen, um den Kadaver aus dem Wasser zu bergen. Die Entscheidung, den Wal auf natürliche Weise sterben zu lassen, wurde getroffen, da andere Optionen, wie das Einschläfern oder Erschießen, aufgrund verschiedener ethischer und praktischer Bedenken ausgeschlossen wurden. König betonte, dass die aktive Tötung des Wals keine Option darstelle.\Internationale Experten der International Whaling Commission (IWC) unterstützen die Entscheidung, den Wal seinem Schicksal zu überlassen. Kate Wilson von der IWC erklärte, dass jede Strandung eines Großwals einzigartig sei und eine enorme Herausforderung darstelle. Faktoren wie die Größe und Lage des Tieres, der Ort der Strandung, das Wetter und die Gezeiten spielen eine entscheidende Rolle. Zusätzlich war der Wal bereits in Fischereiausrüstung verfangen, was ihn zusätzlich schwächte. Die IWC-Experten haben den Einsatz beim gestrandeten Wal beraten und unterstützt. Die Entscheidung, den Wal seinem Schicksal zu überlassen, wurde getroffen, da eine Rettung aufgrund der Umstände nicht möglich war und andere Optionen ethisch nicht vertretbar erschienen





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