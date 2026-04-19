Gestiegener Wasserstand bremst Wal-Rettung – Hoffnung auf Selbstbefreiung

Die geplante Rettung eines gestrandeten Buckelwals vor der Insel Poel verzögert sich erneut aufgrund eines gestiegenen Wasserstandes. Die Ponton-Methode ist vorerst unmöglich, doch Experten hoffen nun auf eine Selbstbefreiung des Tieres und bereiten einen Plan B vor, um den Wal in die Nordsee und den Atlantik zu leiten.

Die seit Tagen laufenden Vorbereitungen zur Rettung eines gestrandeten Buckelwal s vor der Insel Poel sind erneut ins Stocken geraten. Ein unerwartet gestiegener Wasserstand und zunehmender Wind haben die für Sonntag geplanten Maßnahmen zur Freisetzung des Tieres auf unbestimmte Zeit verschoben. Ursprünglich sollte der Wal, der seit 20 Tagen in einer flachen Bucht der Insel Poel festliegt, mittels Pontons und eines Schleppers in Richtung offenes Meer transportiert werden. Dieses aufwendig geplante Konzept sieht sich nun mit erheblichen Hindernissen konfrontiert.

Der Hauptgrund für die Verzögerung ist der stark gestiegene Wasserstand, der das Anbringen der Pontons am Wal unmöglich macht. Dies versetzt die gesamte Rettungsinitiative, die seit Tagen mit Hochdruck an der Umsetzung des komplexen Plans arbeitet, zurück an den Anfang. Die operative Leitung der Rettung, Dr. Florian Gunz, sprach von einer Rückversetzung auf Stunde null, da die Bedingungen, die am Vortag noch ideal gewesen wären, sich nun grundlegend geändert hätten. Er äußerte Bedenken, ob der Wal sich angesichts seiner nun vermeintlichen Freiheit noch leiten lassen würde. Das einstimmig verabschiedete Vorgehen, bei dem eine Plane unter den Wal gezogen und mit Pontons verbunden werden sollte, die von einem Schlepper gezogen werden, ist unter den aktuellen Umständen nicht mehr umsetzbar. Die Vorbereitungen, einschließlich des Auslegens der Plane und des Absaugens von Schlick zur Schaffung einer Rinne, sind weit fortgeschritten, doch nun scheint die Natur der Rettung einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Angesichts dieser neuen Gegebenheiten rückt die Möglichkeit einer Selbstbefreiung des Wals in den Fokus. Constanze von der Meden von der Rettungsinitiative bestätigte, dass für den Fall, dass der Wal sich eigenständig aus seiner misslichen Lage befreien kann, ein Plan B existiert. Rettungsboote der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind in Bereitschaft, um den Wal im Falle einer solchen Entwicklung zu begleiten und ihn sicher in die Nordsee und von dort aus in den Atlantik zu geleiten. Diese Alternative bietet die Chance, das Tier dennoch zu seinem natürlichen Lebensraum zurückzubringen, auch wenn die ursprüngliche Methode des kontrollierten Transports nun obsolet geworden ist. Die Hoffnung auf eine Selbstbefreiung wird durch die Tatsache genährt, dass der Wal sich in der Vergangenheit bereits einmal aus eigener Kraft freischwimmen konnte, auch wenn er sich später wieder festgesetzt hatte. Die DLRG ist mit mehreren Booten und Einsatzkräften vor Ort, um die Sicherheit des Personals zu gewährleisten und im Bedarfsfall schnell reagieren zu können.

Trotz der Rückschläge zeigen sich die leitenden Tierärzte optimistisch bezüglich des Gesundheitszustands des Buckelwals. Janine Bahr-van Gemmert, leitende Tierärztin der Initiative, berichtete von positiven Vitalzeichen: Der Wal atme tiefer und zeige deutliche Lebenszeichen. Sie wies Bedenken zurück, dass ein Rettungsversuch dem Tier schaden könnte, und betonte, dass das Ziel sei, das Tier aus seinem derzeitigen 'Gefängnis' zu befreien. Die Initiative sei sich sicher, dass das Tier die Hilfsbereitschaft spüre und nicht gestresst auf die eingesetzten Maßnahmen reagiere. Umweltminister Till Backhaus (SPD) aus Mecklenburg-Vorpommern bekräftigte die schnelle und flexible Reaktion der Behörden und wies Vorwürfe von Verzögerungen zurück. Er schilderte den Zustand des Wals als 'einigermassen gut' und bestätigte, dass er unter der Beobachtung von fünf Tierärzten stehe. Falls der Wal sich befreien sollte, erwägen die Experten die Anbringung eines GPS-Senders, um seinen Aufenthaltsort jederzeit verfolgen zu können. Dies wäre insbesondere wichtig, da der Wal lange abtauchen kann und eine kontinuierliche Überwachung für seine Sicherheit unerlässlich wäre. Die Rettungsaktion wird weiterhin vom Umweltministerium eng mit den zuständigen Behörden koordiniert, wobei der Fokus nun auf der Bereitschaft für verschiedene Szenarien liegt, einschließlich der Möglichkeit einer Selbstbefreiung.





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