Geschwindigkeitsreduktion im Eggfluetunnel auf A18: Sicherheit im Fokus

Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) senkt die Höchstgeschwindigkeit im Eggfluetunnel auf der A18 von 80 km/h auf 60 km/h, um die Verkehrssicherheit nach wiederholten Unfällen zu erhöhen. Die Massnahme tritt am 13. April 2026 in Kraft.

Das Bundesamt für Strassen ( ASTRA ) hat im Eggfluetunnel auf der Autobahn A18 eine drastische Massnahme zur Erhöhung der Verkehr ssicherheit ergriffen. Ab dem 13. April 2026 wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit von bisher 80 km/h auf 60 km/h reduziert. Diese Entscheidung folgt auf eine Analyse der Unfallsituation in dem Tunnel zwischen Zwingen und Aesch, in dem sich seit Jahren wiederholt Unfälle ereignet haben, die teilweise schwere oder sogar tödliche Folgen hatten.

Die bisherigen Massnahmen, die zur Verbesserung der Sicherheit ergriffen wurden, wie beispielsweise die Installation einer doppelten Sicherheitslinie, zusätzliche Reflektoren und betriebliche Optimierungen, erwiesen sich als unzureichend, um die Unfallhäufigkeit nachhaltig zu senken. Dies zeigt deutlich, dass weitere Massnahmen erforderlich sind, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.\Der Eggfluetunnel weist aufgrund seiner baulichen Gegebenheiten eine erhöhte Unfallanfälligkeit auf. Die Tunnelröhre wird einspurig im Gegenverkehr befahren, was das Risiko von Frontalzusammenstössen erhöht. Zudem fehlt eine bauliche Mitteltrennung sowie ein Pannenstreifen, was die Möglichkeiten zur Reaktion in Notfallsituationen einschränkt und die Situation für Pannenfahrzeuge gefährlich macht. Diese baulichen Einschränkungen machen den Tunnel zu einem besonders gefährlichen Abschnitt der A18. Da alternative bauliche Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit, wie beispielsweise die Schaffung einer Mitteltrennung oder die Erweiterung der Fahrbahn, kurzfristig nicht umgesetzt werden können, hat sich das ASTRA für die Anpassung der Höchstgeschwindigkeit entschieden. Diese Massnahme ist ein pragmatischer Ansatz, um das Unfallrisiko kurzfristig zu minimieren und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, bis umfassendere Sanierungsmassnahmen realisiert werden können.\Die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h im Eggfluetunnel zielt darauf ab, die Verkehrssicherheit durch verschiedene Mechanismen zu erhöhen. Durch die niedrigere Geschwindigkeit werden die Reaktionszeiten der Fahrzeugführer verlängert, was ihnen mehr Zeit gibt, auf unerwartete Situationen zu reagieren und Kollisionen zu vermeiden. Gleichzeitig verkürzen sich die Bremswege, was das Risiko von Auffahrunfällen und anderen Arten von Zusammenstössen verringert. Die Reduzierung der Geschwindigkeit kann auch die Schwere der Unfallfolgen mindern, da die kinetische Energie, die bei einem Unfall freigesetzt wird, direkt mit der Geschwindigkeit zusammenhängt. Diese Massnahme ist daher ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten und die Anzahl schwerer Unfälle in diesem Tunnel zu reduzieren. Die Maßnahme tritt am 13. April 2026 in Kraft und bleibt bis zur Umsetzung eines geplanten Sanierungsprojekts bestehen, welches langfristig weitere Verbesserungen der Verkehrssicherheit im Eggfluetunnel bringen soll





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