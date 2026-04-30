Geschäftsbericht 2025 der Gemeinde Wohlen: Mehr Einsätze, mehr Schulen, mehr Multikulturalität

Der Geschäftsbericht 2025 der Gemeinde Wohlen zeigt einen deutlichen Anstieg der Polizeieinsätze, eine stabile Gemeindeverwaltung, eine multikulturelle Bevölkerung und eine wachsende Schulbildung. Die Zahlen und Fakten bieten einen umfassenden Einblick in die Entwicklungen der Gemeinde.

Der Geschäftsbericht 2025 der Gemeinde Wohlen bietet auf knapp 190 Seiten einen umfassenden Einblick in die Entwicklungen und Herausforderungen des vergangenen Jahres. Die Regionalpolizei Wohlen, die für acht Gemeinden zuständig ist, verzeichnete im Jahr 2025 einen deutlichen Anstieg der Einsätze.

Insgesamt wurden 4152 Einsätze registriert, gegenüber 3142 im Vorjahr. In Wohlen selbst waren es 1895 Einsätze, rund 400 mehr als im Jahr zuvor. Die häufigsten Gründe für die Einsätze waren Verkehrsangelegenheiten (766), gefolgt von Streit/Drohung (250) und Hilfeleistung (236). Diese Zahlen zeigen, dass die Polizei in der Region zunehmend gefordert ist und ihre Aufgaben bewältigen muss.

Die Gemeinde Wohlen beschäftigte Ende 2025 insgesamt 167 festangestellte Mitarbeitende, darunter 11 Lernende. Im Vergleich zum Vorjahr, als noch 175 Festangestellte beschäftigt waren, ist dies ein leichter Rückgang. Zusätzlich arbeiteten 52 Personen im Stundenlohn, vor allem im Bereich Reinigung. Im vergangenen Jahr ging eine Person in den Ruhestand, und zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter feierten ihr 35-Jahr-Jubiläum als Gemeindeangestellte.

Diese langjährige Treue zeigt die Stabilität und Kontinuität in der Gemeindeverwaltung. Ende 2025 waren in Wohlen 4682 Gebäude bei der Aargauischen Gebäudeversicherung versichert, was einem Anstieg von 7 Gebäuden gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gesamtwert dieser Versicherungen beträgt 5,63 Milliarden Franken, was die wirtschaftliche Bedeutung der Gemeinde unterstreicht. Die Bevölkerung Wohlens ist multikulturell geprägt.

Ende 2025 waren 7981 Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit registriert, was einem Anteil von 43,8 Prozent der Bevölkerung entspricht. Die größten Gruppen stammen aus Italien (1757), dem Kosovo (788) und Deutschland (744). Es gibt auch einige Länder, aus denen jeweils nur eine Person in Wohlen wohnt, darunter Angola, Côte d'Ivoire, Georgien, Irland, Kanada, Kasachstan, Mongolei, Neuseeland, Nicaragua, Norwegen, Paraguay, Suriname und Uganda. Im Jahr 2025 wurden 54 Personen eingebürgert.

Die Arbeitslosigkeit in Wohlen stieg leicht an. Ende des Jahres waren 427 Personen beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) als arbeitslos gemeldet, 38 mehr als im Vorjahr. Die Schulbildung in Wohlen ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Am 31.

Dezember besuchten 2496 Kinder und Jugendliche die Schule, verteilt auf 128 Abteilungen. Dies bedeutet eine Zunahme von 61 Kindern im Vergleich zum Vorjahr. Die Schulkinder setzen sich aus 1287 Knaben und 1209 Mädchen zusammen, und 366 Lehrpersonen kümmerten sich um ihre Ausbildung





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