Gerölllawine am Titlis: Gondelbahn vorsorglich geschlossen

Am Freitagnachmittag löste sich am Titlis eine Gerölllawine. Verletzt wurde niemand. Die Gondelbahn Engelberg–Trübsee bleibt bis auf Weiteres geschlossen, während Fachspezialisten die Situation analysieren und das Gebiet sichern.

Unterhalb des Trübsees ging am Freitagnachmittag eine Gerölllawine nieder. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, dennoch bleibt die Gondelbahn Engelberg –Trübsee aus Sicherheit sgründen vorsorglich geschlossen. Das Naturereignis ereignete sich am Freitag kurz nach 14 Uhr im Gebiet Gerschniberg am Titlis . Infolge des Vorfalls gerieten Schnee, Felsen und Geröll in Bewegung und stürzten talwärts.

Zum Zeitpunkt des Geschehens befanden sich keine Personen am betroffenen Hang, was eine glückliche Fügung war. Das Gebiet ist als Wildschutzgebiet ausgewiesen und liegt weit entfernt von allen geöffneten Pisten. Laut Angaben der Titlis Bergbahnen ist ein solcher Hangrutsch im Frühling aufgrund der Schneeschmelze ein normales Phänomen. Ein aufmerksamer Leser von 20 Minuten gelang es, das Naturereignis aus der Gondel heraus zu filmen. Die Aufnahmen zeigen eindrücklich, wie sich ein grosser Stein gelöst hat und den Hang hinabrollte. Die Titlis Bergbahnen teilen mit, dass die Situation derzeit von Fachspezialisten, darunter Geologen, intensiv analysiert wird. In enger Absprache mit der Naturgefahrenkommission der Gemeinde Engelberg wird eingehend geprüft, ob sich weiteres Material lösen könnte. Spezialisten sind bereits vor Ort und bemüht, allfällig gefährdendes Material kontrolliert aus dem Ereignisgebiet zu entfernen, um weitere Risiken zu minimieren. Bei der Planung und dem Bau der Anlagen haben die Titlis-Bergbahnen im Rahmen ihres umfassenden Sicherheitskonzepts bereits präventive Schutzmassnahmen umgesetzt. Dazu gehören auch Ablenkkeile an Bahnstützen im betroffenen Bereich. Diese Massnahmen sind darauf ausgelegt, potenzielle Auswirkungen auf die Infrastruktur zu minimieren und somit die Sicherheit aller zu gewährleisten. Die vorübergehende Schliessung der Gondelbahn Engelberg–Trübsee dient ausschliesslich der Sicherheit der Gäste und des Personals. Alternativ können Gäste während der Schliessung über die Linien Engelberg–Gerschni–Trübsee auf den Titlis gelangen. Die Titlis Bahnen betonen ausdrücklich, dass die Sicherheit von Gästen und Mitarbeitenden oberste Priorität hat. Die Entwicklung der Lage wird kontinuierlich und engmaschig überwacht, und bei Bedarf werden umgehend weitere Massnahmen ergriffen. Die Grafik zeigt deutlich, dass die Linie Engelberg-Trübsee (rot markiert) vorübergehend geschlossen ist. Als Alternative können die Linien Engelberg-Gerschni und Gerschni-Titlis (grün markiert) genutzt werden. Es ist wichtig zu erwähnen, dass dieses Ereignis in keinem Zusammenhang mit dem Gondelunfall vom März 2026 auf der Titlis Xpress steht und nicht die Bahninfrastruktur dieser Strecke betrifft. Die Staatsanwaltschaft Nidwalden hat nach dem Gondelabsturz im Skigebiet Engelberg-Titlis eine Strafuntersuchung eröffnet, die sich gegen zwei Mitarbeiter der Titlisbahnen richtet. Am Mittwoch kurz vor Mittag stürzte eine Gondel der Bahn «Titlis Xpress» im Skigebiet Engelberg-Titlis ab. Das kulinarische Angebot am Titlis wird erweitert. André Kneubühler, der von Gault-Millau als Aufsteiger des Jahres ausgezeichnet wurde, übernimmt bald die Küche im neuen Restaurant auf 3020 Metern über Meer und hat ambitionierte Pläne. Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Luzerner Zeitung ist untersagt





LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Titlis Engelberg Gerölllawine Naturereignis Sicherheit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grosser Hangrutsch am Titlis beobachtetEin News-Scout in einer Gondel hat am Freitagnachmittag einen grossen Hangrutsch am Titlis beobachtet. Der Vorfall ereignete sich kurz nach zwei Uhr nachmittags unterhalb des Trübsees, etwa 150 Meter unterhalb der Mittelstation. Laut den Titlis-Bahnen befanden sich keine Personen im betroffenen Gebiet, da es sich um ein Wildschutzgebiet abseits der Pisten handelt. Ein grosser Stein löste sich und verursachte den Hangrutsch, was angesichts der Schneeschmelze im Frühling als normal gilt. Die Naturgefahrenkommission analysiert die Lage.

Read more »

Felssturz im Titlis-Gebiet führt zu Sperrung von GondelbahnNach dem Felssturz beim Trübsee bleibt die Gondelbahn vorsichtshalber geschlossen. Der Zugang zum Titlis bleibt aber gesichert.

Read more »

Felssturz im Titlis-Gebiet führt zu Sperrung von GondelbahnIm Titlis-Gebiet im Kanton Obwalden hat sich am Freitag kurz nach 14 Uhr unterhalb des Trübsees ein Felssturz ereignet. Dabei seien im Gebiet Gerschniberg Schnee, Felsen und Geröll talwärts gestürzt, teilten die Titlis Bergbahnen mit. Im betroffenen Gebiet hielten sich zum Zeitpunkt des Ereignisses keine Menschen auf.

Read more »

Felssturz im Titlis-Gebiet führt zu Sperrung von GondelbahnIm Titlis-Gebiet im Kanton Obwalden hat sich am Freitag kurz nach 14 Uhr unterhalb des Trübsees ein Felssturz ereignet. Dabei seien im Gebiet Gerschniberg Schnee, Felsen und Geröll talwärts gestürzt, teilten die Titlis Bergbahnen mit. Im betroffenen Gebiet hielten sich zum Zeitpunkt des Ereignisses keine Menschen auf.

Read more »

Felssturz am Titlis: Fachspezialisten analysieren Situation, Gondelbahn vorerst geschlossenNach einem Felssturz am Titlis analysieren Geologen und Fachspezialisten die Lage vor Ort in Zusammenarbeit mit der Naturgefahrenkommission. Die Gondelbahn Engelberg – Trübsee bleibt bis auf Weiteres aus Sicherheitsgründen geschlossen, der Zugang zum Titlis ist jedoch über eine alternative Route weiterhin gewährleistet. Präventive Schutzmassnahmen waren bereits beim Bau der Anlagen umgesetzt worden. Der Felssturz steht in keinem Zusammenhang mit einem tödlichen Gondelunfall im März 2026.

Read more »

Gerölllawine am Titlis: Gondelbahn Engelberg–Trübsee vorsorglich geschlossenAm Freitagnachmittag ging unterhalb des Trübsees eine Gerölllawine nieder. Verletzt wurde niemand. Die Gondelbahn Engelberg–Trübsee bleibt aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres geschlossen, während Spezialisten die Situation analysieren und kontrolliert Material entfernen.

Read more »