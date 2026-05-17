German Influencer Criticizes Stars' Appearance, Suggests Cosmetic Treatments

A German influencer has criticized the appearance of actresses Anne Hathaway and Meryl Streep, suggesting that they have undergone cosmetic treatments to maintain their youthful appearance.

Anne Hathaway und Meryl Streep sehen noch genau gleich aus wie vor 20 Jahren, bemängelt eine Influencerin. Haben sich die Stars unters Messer gelegt? Eine deutsche Influencerin übt nun scharfe Kritik am Aussehen von Hathaway und Streep.

Ein Beauty-Doc erklärt, welche Behandlungen dahinterstecken könnten. Derzeit wieder gemeinsam auf der grossen Leinwand zu sehen. Doch dass zwischen dem ersten und dem zweiten Teil ganze 20 Jahre liegen, das ist den beiden nicht anzusehen. Im Gegenteil sogar: Eine deutsche Influencerin findet, Die Schauspielerinnen haben sich kaum verändert.

Und was mir halt auch noch aufgefallen ist, dass einfach alle, fast ausnahmslos, operiert sind und noch aussehen wie vor 20 Jahren, so Laura Sophie auf ihrem Youtube-Kanal. Dr. Mang glaubt, dass Hathaway und Streep sanft nachgeholfen haben. Hollywood sei 'Morpheus 8'. Dabei handelt es sich um ein tiefenwirksames Microneedling mit Radiofrequenz.

Schön, glatte Haut ohne Operation – das könnte ich mir bei diesen beiden sehr gut vorstellen, meint Dr. Mang. Auch an der Bodenseeklinik sei es 'die Wunderwaffe' für Stars. Laura Sophie sieht den Ozempic-Hype äusserst kritisch. Klar seien die Abnehmspritzen bei Adipositas gerechtfertigt.

Doch: 'Das zu machen, obwohl man schlank ist, ist einfach der absolut grösste Mist', findet sie. Zur Erklärung: Bei Ozempic handelt es sich um ein Medikament, welches eigentlich für Typ-2-Diabetiker zugelassen ist. Der Appetitzügler wird von vielen mittlerweile jedoch auch als Abnehmmittel genutzt. Gerade bei Stars ist der Diät-Piks äusserst beliebt geworden – trotz Nebenwirkungen, die es in sich haben. Dazu gehören Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder allgemein Magen-Darm-Beschwerden





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