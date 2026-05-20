European Parliament members are being accused of faking supporters during the timeframe leading to Angela Merkel's European award, which sparked criticism, with Bundestag members suggesting it's a political ploy to retroactively legitimize her tenure.

Im Europäischen Parlament sind Vorwürfen aufgetaucht, dass die ausufernden Zuschauerreihen bei der Ehrung der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel künstlich aufgefüllt wurden. Mehrere Abgeordnete rechter Fraktionen, darunter Vertreter der AfD, unterstützen diese Behauptungen.

Demnach wurden leer bleibende Plätze kurzfristig durch Ersatzpublikum besetzt, um die Verleihung des Europäischen Verdienstordens zu protestieren und Merkels politische Bilanz zu widerlegen. Unter diesen Jüngern sind Merkels Migrationspolitik und ihre Energie- und Europapolitik, wie auch ihre Rolle bei der Flüchtlingskrise und dem Atomausstieg. AfD-nahe Kreise sehen die Ehrung hingegen als Ausdruck eines politischen Betriebs, der frühere Entscheidungen nachträglich legitimieren wolle.

Die Vorwürfe sorgten für Aufmerksamkeit, da Bilder aus dem Plenarsaal in sozialen Netzwerken kursierten, in denen suggeriert wurde, Besucher oder Mitarbeiter gezielt bearbeitet wurden, um Reihen aufzufüllen und ein geschlossenes Bild der Unterstützung zu erzeugen. Merkel selbst äußerte sich während der Veranstaltung nicht zu den Vorwürfen





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