German Finance Minister Warns of Iran War Impact on World Economy; G7 Finance Ministers to Discuss Crisis, Support for Ukraine

German Federal Finance Minister Lars Klingbeil has warned of the economic consequences of the Iran conflict and the blockade of the Strait of Hormuz, describing it as a 'serious threat to the world economy'. Ahead of a G7 finance ministers' meeting starting on Monday, the topic of the economic impact of the conflict in the Middle East and its potential effects on world trade will be at the forefront. The Strait of Hormuz is crucial for global oil and gas trade. Klingbeil emphasized the need to permanently end the conflict, stabilize the region, and ensure freedom of navigation. Cooperation rather than confrontation will continue to be Germany's approach to addressing global challenges.

vor dem treffen der g7 finanzminister hat der deutsche finanzministerlars klingbeil vor den wirtschaftlichen folgen des iran kierges und einer sperrung der straße vonhormus gewarnt. er sprach von einer ‘ernsthaften Bedrohung für die Weltwirtschaft’. bei dem treffen der finanzminister der führenden westlichen Industriestaaten ab montag sollen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten und mögliche Folgen für den Welthandel im Mittelpunkt stehen.

Die Strasse von Hormus zählt zu den wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Öl und Gashandel. dauerhaft zu beenden, die Region zu stabilisieren und freie Seewege zu gewährleisten.

„Dabei bleibt unser Weg als Europäer klar: Wir setzen auf Kooperation statt Konfrontation“, so der deutsche Bundesfinanzminister. Bei dem Treffen bis Dienstag soll es ausserdem um Welthandel, kritische Rohstoffe, Entwicklungsländer sowie den Kampf gegen Terrorismusfinanzierung und organisierte Kriminalität gehen. Auch die weitere Unterstützung der Ukraine steht auf der Tagesordnung





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Iran G7 Finance Ministers Conflict In The Middle East Global Oil And Gas Trade Development Cooperation Terrorism Financing And Organized Crime

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