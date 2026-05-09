German and European Passengers of the 'Hondius' Cruise Ship Secure Their Home Return from Tenerife

The Spanish Interior Minister Fernando Grande-Marlaska confirmed that the return flights of German and other European passengers from the cruise ship 'Hondius' have been planned. The passengers will be transported in sealed and escorted vehicles along a completely sealed corridor to their home countries. The risk for people on the Canary Island of Tenerife is considered low, as no new suspected cases have occurred on the cruise ship 'Hondius'. The passengers will be brought to land in the industrial port of Granadilla and transported in sealed and escorted vehicles along a completely sealed corridor to their home countries. They will not have any contact with them, nor will their families. The passengers will be transported in sealed and escorted vehicles along a completely sealed corridor to their home countries. They will not have any contact with them, nor will their families.

Die Heimreise der deutschen und der anderen europäischen Passagiere des von einem Hantavirus -Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs 'Hondius' von Teneriffa aus ist nach Angaben des spanischen Innenministers gesichert.

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat in einer Veröffentlichung direkt an die Bevölkerung von Teneriffa gewandt und die Passagiere im Industriehafen von Granadilla an Land bringen und in versiegelten und eskortierten Fahrzeugen über einen vollständig abgesperrten Korridor transportieren lassen. Die Rückführung der Passagiere wird von den Niederlanden organisiert. Das Wohnortprinzip regelt, welches Gesundheitsamt zuständig ist. Die 'Hondius' wird am Sonntagmorgen zwischen 4.00 und 6.00 Uhr Ortszeit vor dem Hafen von Granadilla im Süden von Teneriffa erwartet.

Die Ausschiffung der Menschen wird bei Tageslicht beginnen. Die Desinfektion des Schiffs wird in Absprache mit den Niederlanden durchgeführt. Derzeit gibt es keine genauen Angaben zur Rückführung von deutschen Behörden. Auf dem Kreuzfahrtschiff sind Passagiere und Besatzungsmitglieder aus 23 Ländern.

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums befindet sich an Bord des Schiffs eine mittlere einstellige Zahl von Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit





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