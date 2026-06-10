Geringes Faninteresse an WM-Reisen in die USA

Trotz der Teilnahme der Schweizer Nationalmannschaft an der Fussball-WM in den USA ist die Nachfrage nach Fanreisen deutlich zurückgegangen. Reiseanbieter verzeichnen nahezu keine Anfragen, was auf politische Unsicherheiten, weite Distanzen und hohe Kosten zurückgeführt wird. Gleichzeitig gewinnt Kanada als Reiseziel an Beliebtheit.

Die Schweizer Nati onalmannschaft bestreitet am Samstag in Santa Clara ihr erstes Spiel der Gruppenphase an der Fussball-Weltmeisterschaft. Es ist eines von zwei Gruppenspielen, das die Mannschaft in den USA absolvieren wird.

Trotz dieses sportlichen Highlights zeigt sich bei Schweizer Fans ein deutlich geringeres Interesse an Reisen zur WM in die Vereinigten Staaten. Der Travelclub, seit 2001 Partner des Schweizer Fussballverbandes und Veranstalter von Fanreisen, berichtet von begrenztem Interesse. Victor Tinari, Managing Director des Unternehmens, erklärt gegenüber SRF, man habe mit einer geringeren Nachfrage gerechnet. Tatsächlich seien nahezu keine Anfragen zu WM-Reisen eingegangen.

Als Gründe werden die politische Lage in den USA unter der Trump-Regierung, Spannungen im Iran-Konflikt, die weite Flugdistanz und hohe Ticketpreise genannt. Auch Kuoni Sports Travel bestätigt dieses Bild. Chef Alexander Fumagalli spricht von "nahezu keinen Anfragen". Der Schweizer Reiseverband stellt einen generellen Rückgang der Reisen in die USA fest.

Im Jahr 2025 reisten rund zehn Prozent weniger Menschen in die USA als noch 2024. Im Zehnjahresvergleich ist ein Rückgang der Tourismuszahlen um über 30 Prozent zu beobachten. Im Gegensatz dazu hat Kanada als Reiseziel an Attraktivität gewonnen. Mehrere Reisebüros verzeichnen eine steigende Nachfrage für Reisen in den nördlichen Nachbarstaat der USA.

Travelclub reagiert auf diese Entwicklung und bietet das Gruppenspiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Kanada in Vancouver einzeln an. Der Trend zeigt: Während die USA als Reiseland an Beliebtheit verlieren, gewinnt Kanada hinzu. Die Zurückhaltung der Fans betrifft nicht nur klassische Fernreisen, sondern auch Grossanlässe wie die Fussball-WM





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