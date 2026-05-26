Eine aktuelle Analyse zeigt, dass nur ein kleiner Anteil der Bevölkerung freiwillig zusätzlich in die Pensionskasse einzahlt. Gründe für die geringe Beteiligung liegen in der Beliebtheit der Sk. 3a, begrenzten Zahlungsrahmen und Misstrauen gegenüber niedriger Verzinsung. Das Schweizer Rentensystem bleibt jedoch angesichts steigender Lebenserwartung stabil.

Freiwillige Einzahlungen in die zweite Säule der Schweiz er Altersvorsorge sind, entgegen den gängigen Annahmen, ausgesprochen wenig verbreitet. Laut einer aktuellen Studie der Basler Kantonalbank (BKB) nimmten lediglich 12 Prozent der Personen im Alter von 55 bis 59 Jahren freiwillig in die Pensionskasse ein, der Anteil liegt erst bei 9 Prozent bei den 50- bis 54-Jährigen.

Bei jenen unter 30 Jahren ist die Zahl noch deutlich niedriger, sodass kaum junge Menschen neben den obligatorischen Beiträgen zum Lohn auch zusätzliche Beträge in die zweite Säule stecken. Die Gründe für diese überraschende Zurückhaltung sind vielfältig und reichen von Prioritätensetzungen bis hin zu einem teilweise fehlenden Vertrauen in die eigenen Pensionskassen. Ein wesentlicher Faktor ist die Beliebtheit der Säule 3a.

Diese Sparform ist weit bekannt, relativ verständlich und vertraut vielen durch die Möglichkeit, die Beträge als Sonderausgaben von der Einkommensteuer abzusetzen. Im Vergleich dazu ist die zweite Säule obligatorisch, aber freiwillige Zusätze werden erst dann in Erwägung gezogen, wenn der maximale Beitragssatz der Säule 3a bereits ausgeschöpft ist. Im Jahr 2022 konnten Arbeitnehmer beispielsweise bis zu 7 258 CHF in die Säule 3a einzahlen, was oft deutlich mehr ausmacht als die typischen Summen in die Pensionskasse.

Gerade bei Einkommensstarken kann dieser zusätzliche Spielraum genutzt werden, jedoch nicht bei allen. Zudem nutzen immer mehr Menschen die Möglichkeit, das jährliche Höchstgewicht in die Säule 3a zu voll auszuschöpfen - ein Trend, der seit 2007 zugenommen hat. Im Jahr 2007 hatten lediglich 32 % der Befragten einen Beitrag in die Säule 3a geleistet, im Vergleich zu 46 % im Jahr 2022. Gleichzeitig hat sich der durchschnittliche Jahresbeitrag von 4 371 CHF auf rund 5 282 CHF erhöht.

Ein weiterer, oft unterschätzter Grund für die geringe Beteiligung an der zweiten Säule ist die wahrgenommene Verzinsung und der Umwandlungssatz. Viele Versicherten sehen in ihrer Pensionskasse geringe Verzinsungen und bemerkte Risiken, insbesondere wenn die Anlagestreuung schlecht strukturiert ist oder die Pensionskasse in den letzten Jahren mit negativen Renditen zu kämpfen hatte. Untersuchungen des Unternehmens Complementa zeigen, dass die durchschnittlichen Umwandlungssätze im Jahr 2026 bei etwa 5,19 % liegen und bis 2031 etwa 5,11 % voraussichtlich bleiben.

Diese stabilen, jedoch nicht signifikant steigenden Zuwendungsraten lassen einige Versicherten dennoch an die Attraktivität der Pensionskasse zweifeln. Das daraus resultierende Misstrauen führt dazu, dass mehr Menschen auf die familiäre Reserven und die lebenslang vorhandene Flexibilität der Säule 3a setzen. Trotzdem bleibt die zweite Säule ein zentraler Bestandteil des schweizerischen Rentensystems. Die Langlebigkeit der Bevölkerung erhöht den Bedarf an ausreichenden Rentenansprüchen über einen längeren Zeitraum, was zusätzliche Maßnahmen der Vorsorge erfordert.

Deutsche Daten aus einer Studie des Beratungsunternehmens Complementa deuten jedoch darauf hin, dass sich die Lage allmählich stabilisiert. Die Senkung der Umwandlungssätze in den vergangenen Jahren liegt nahe und stabilisiert die Verpflichtung der Pensionskassen, obwohl die Höhe der Vermögenswerte weiter steigt. Damit zeigt das System auf lange Sicht eine gewisse Resilienz, selbst wenn die privaten Ersparnisse der Anleger weiter zunehmen. So bleibt die zweite Säule, trotz geringen freiwilligen Engagements, ein unverzichtbarer Baustein, der die finanzielle Sicherheit im Ruhestand sichern soll.

Die offene Debatte über die optimale Struktur und die Sehenswertigkeit der Schweizer Altersvorsorge wird fortgesetzt, insbesondere im Hinblick auf lebenslanges Risikomanagement und die Förderung generativer Sparmodelle. Ursprungsquelle: Studie der Basler Kantonalbank (BKB) und Analyse der Pensionskassen-Studie von Complementa (Start Mai)





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