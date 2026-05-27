Daniela Klette, eine ehemalige RAF-Terroristin, wurde zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem sie Geldtransporter und Supermärkte in mehreren Städten Deutschlands überfallen hatte. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Klette mit ihren mutmasslichen Komplizen Geldtransporter und Supermärkte überfallen hatte.

Gericht verurteilt Daniela Klette zu 13 Jahren Haft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Ex-RAF-Terroristin Geldtransporter und Supermärkte überfiel. Klette droht nun ein weiteres Verfahren wegen RAF-Anschlägen der 1990er-Jahre.

Daniela Klette, ein ehemaliges Mitglied der deutschen Terrororganisation Rote Armee Fraktion (RAF), ist zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht Verden sah es als erwiesen an, dass Klette mit ihren mutmasslichen Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub Geldtransporter und Supermärkte in mehreren Städten Deutschlands überfallen hatte. Das Gericht verurteilte die Deutsche wegen schweren Raubes, versuchten schweren Raubes, Verstössen gegen Waffengesetze, erpresserischen Menschenraubes und schwerer räuberischer Erpressung





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