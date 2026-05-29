Gericht stoppt Umbenennung des Kennedy Centers - Trump gibt Verantwortung ab

Ein Bundesgericht in Washington hat entschieden, dass der Name von Donald Trump von der Fassade des Kennedy Centers entfernt werden muss. Trump reagierte mit Rückzug und übergibt die Verantwortung an den Kongress.

In einer wegweisenden Entscheidung hat ein Bundesgericht in Washington D.C. angeordnet, dass der Name des ehemaligen Präsidenten Donald Trump umgehend von der Fassade des renommierten Kennedy Centers entfernt werden muss.

Zudem untersagte das Gericht vorläufig die von Trump geplante zweijährige Schließung des Kulturzentrums wegen angeblicher Renovierungsarbeiten. Die Verfügung stellt eine herbe Niederlage für Trump dar, der das Kennedy Center kurz nach seinem Amtsantritt vor gut einem Jahr unter seine Kontrolle gebracht hatte. Er entließ mehrere Mitglieder des Kuratoriums, übernahm selbst den Vorsitz und beauftragte seinen Vertrauten Richard Grenell mit der Neuausrichtung der Institution.

Im Dezember vergangenen Jahres ließ Trump das Kennedy Center in Trump Kennedy Center umbenennen, was massive Proteste in der Künstlerszene auslöste. Zahlreiche Künstler sagten daraufhin geplante Auftritte ab, um ihre Ablehnung gegen die politische Vereinnahmung der Kultureinrichtung zu demonstrieren. Das Gericht begründete seine Entscheidung mit einem historischen Fakt: Der Kongress der Vereinigten Staaten hatte dem Kennedy Center ursprünglich seinen Namen gegeben, nach dem ermordeten Präsidenten John F. Kennedy.

Folglich sei auch nur der Kongress befugt, diese Namensgebung zu ändern - nicht der Präsident durch einen eigenmächtigen Akt. Die Richter betonten, dass Trump mit seiner Umbenennung die gesetzlichen Kompetenzen überschritten habe. Das Urteil gilt vorerst als einstweilige Verfügung, bis in der Hauptsache entschieden wird. Trump reagierte umgehend auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social.

Er erklärte, er habe kein Interesse mehr an dem Unterfangen, solange er nicht nach Belieben schalten und walten könne. Er ordnete an, die Verantwortung für das Kennedy Center an den Kongress zu übertragen. In gewohnt polemischer Weise fügte er hinzu: Es habe noch nie einen Präsidenten der Vereinigten Staaten gegeben, der von den Gerichten so ungerecht behandelt worden sei wie er. Die Ankündigung wurde von politischen Beobachtern als strategischer Rückzug gewertet, um einem endgültigen Rechtsverlust zuvorzukommen.

Der Fall Kennedy Center wirft ein Schlaglicht auf die anhaltenden Spannungen zwischen der Exekutive und der Justiz in den USA. Trump hatte immer wieder versucht, Einfluss auf kulturelle Institutionen zu nehmen, die er als Hort anti-amerikanischer Propaganda ansah. Das Kennedy Center, gelegen am Potomac-Fluss in Washington, ist eine der renommiertesten Bühnen des Landes, auf der traditionell alle Genres von Theater, Tanz und Musik gezeigt werden. Die Benennung nach John F. Kennedy sollte an dessen kulturelles Erbe erinnern.

Trumps Versuch, diese Tradition zu brechen, stieß auf breiten Widerstand, nicht nur von Künstlern, sondern auch von Teilen der Politik. Die Entscheidung des Gerichts wird als wichtiger Präzedenzfall gesehen, der die Grenzen präsidialer Macht in kulturellen Belangen aufzeigt. Der Kongress steht nun vor der Frage, ob er die Umbenennung rückgängig macht oder ob das Kennedy Center seinen historischen Namen behält.

Experten gehen davon aus, dass das Zentrum nach dem klaren Urteil des Gerichts kaum Chancen hat, den Namen Trump zu tragen. Die Schlappe für Trump ist auch ein persönlicher Rückschlag, da er das Kennedy Center als Symbol seines kulturellen Einflusses etablieren wollte. Ob er weiterhin rechtliche Schritte einleiten wird, bleibt abzuwarten. Feststeht, dass der Streit um das Kennedy Center die tiefe politische Polarisierung in den USA auch im Kulturbereich widerspiegelt





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