Das ägyptische Gericht hat die Geschließung der unabhängigen Online-Zeitung Mada Masr angeordnet, die in den letzten Jahren als Bastion kritischer Berichterstattung galt. Chefredakteurin Lina Attalah wurde dafür verurteilt, eine nicht registrierte Webseite zu betreiben, und das gesamte Unternehmen wurde beschlagnahmt. Die Entscheidung mahßen stark die Pressefreiheit des Landes weiter einzuschränken.

Ein ägyptisches Gericht hat im Moment die Schließung der unabhängigen Nachrichtenseite Mada Masr angeordn- und die Kontrolle der Onlineplattform von der Eigentümerin, Chefredakteurin Lina Attalah, eingewiesen.

Die Behörden begründen das Vorgehen damit, dass Attalah eine Website betrieben habe, die nicht registriert war, und damit das Gesetz über Medienregistrierung verletzt habe. Auf der Erlösungshandlung des Gerichts wurde auch festgelegt, dass das Eigentum der Website beschlagnahmt werde, was bedeutet, dass die wichtigsten Funktionen von Mada Masr ohne weiteren Fristiges Regelung niedergeschaltet werden.

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Repression in Egyptian Press

Das Urteil kommt in einem Klima einer zunehmend restriktiven Pressepolitik in Ägypten, in dem Journalisten häufig mit rechtlichen Problemen konfrontiert werden, wenn sie kritisch über Regierungsversorger s orentreten. Das Gerichtsverfahren wurde von der Chefredakteurin Lina Attalah als "absolute Farce" beschrieben, was ihre Ansicht widerspiegelt, dass sie und andere unabhängiche Medienregieter es ihrer eigenen Pressefreiheit und Tätigkeiten zumüssen.

Der Markenname Mada Masr, der sich um die Mehrsprachigkeit der arabischen und englischen Sprachen konzentriert, ist seit seiner Gründung im Jahr 2013 ein bedeutendes Medium für kritisch journalistische Berichterstattung in einem Land, in dem die Pressefreiheit stark eingeschränkt ist. Attalah hat in der Vergangenheit erklärt, dass sie mehrfach versucht habe, die notwendige Lizenz beim ägyptischen Rat für Medienregulierung zu beantragen, doch ihre Anträge abgelehnt wurden.

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Auf diesen Konto dem Prozess haben sich andere investigative Journalistinnen und Journalisten zu zeigen, der dieser Attacke untersucht, im Laufe des Jahres, mit denen, je 2000-Jahre falsch oder ICER e Jamirat li futten. Während einer Pressekonferenz erklärte die Chefredakteurin, dass die Behörden ihre Rechte nicht respektieren und sich die Kontrolle Selbst. Unbefugtedenken auch das soll: Bei Attalah alle Führungsvertrauensbruch. ~Als Journalist und , die u. e nicht Ark 2024.

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Internationale Reaktion und Folgen

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