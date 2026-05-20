Gerichschalter: Der Gründer von GP Aviation sitzt in Untersuchungshaft

Der Chef von GP Aviation sitzt in Untersuchungshaft, weil die deutsche Justiz vorgeht und dem Unternehmen vor Beleidigungen Luftverkehrssteuern in Höhe von mindestens neun Millionen Euro nicht ordnungsgemäß abgeführt zu haben wirft.

Der Gründer der bulgarischen Fluggesellschaft mit Schweizer Wurzeln sitzt in Untersuchungshaft, weil die deutsche Justiz voranschreitet und dem Chef von GP Aviation vor Beleidigungen Luftverkehrssteuern in Millionenhöhe nicht ordnungsgemäß abgeführt zu haben wirft.

GP Aviation, eine bulgarische Fluggesellschaft mit Sitz in Sofia, operiert vor allem in Pristina und richtet sich an die kosovarisch-albanische Diaspora. Über die Beschaffung des low-cost-Carriers Bul Air im Wet-Lease sowie die mutmaßlichen 50 Straftaten zwischen Januar 2021 und Februar 2025 ermittelt die Justiz





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