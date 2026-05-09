Gerechtigkeit oder Rache? Der Prozess gegen Atef Najib im Schatten des syrischen Bürgerkriegs

Die Verurteilung von Regime-Funktionären in Syrien markiert einen Wendepunkt, wirft jedoch kritische Fragen zur Unabhängigkeit der Justiz und zur Aufarbeitung von Kriegsverbrechen auf.

Im Zentrum eines hochemotionalen Gerichtsprozesses steht Atef Najib , ein Cousin des ehemaligen syrischen Machthabers Bashar al-Assad. In seiner Sträflingsuniform sitzt er hinter Gittern im Gerichtssaal und bewahrt eine beunruhigende Regungslosigkeit, während Angehörige von Opfern des grausamen Bürgerkrieg s an ihm vorbeiziehen.

Die Luft ist erfüllt von Wut und Schmerz, als die Anwesenden ihn als Schwein und Hund beschimpfen. Viele der Zeugen und Betroffenen sind eigens aus der Stadt Daraa angereist, um diesen Moment der Konfrontation zu erleben. Für sie ist dieser Prozess mehr als nur ein juristischer Akt; es ist die Suche nach Genugtuung nach Jahren des Leids.

Atef Najib bekleidete einst die Position des Sicherheitschefs in Daraa und war maßgeblich dafür verantwortlich, dass im Jahr 2011 mehrere Jugendliche verhaftet und unter grausamsten Bedingungen zu Tode gefoltert wurden. Der Grund für diese Brutalität war banal und doch symbolträchtig: Die Jugendlichen hatten Anti-Assad-Parolen an eine Schulwand geschrieben. Dieser Akt der staatlichen Gewalt gilt heute als einer der entscheidenden Auslöser für die massiven Proteste, die schließlich in einen über vierzehn Jahre andauernden, verheerenden Krieg mündeten.

Die Emotionen im Saal sind so intensiv, dass ein Mann aus Daraa gegenüber einem Reporter erklärt, Najib habe keinerlei Recht mehr zu atmen, während eine ältere Frau, die ihren Sohn im Krieg verlor, den Wunsch äußert, ihn öffentlich vor einer Moschee hängen zu sehen. Als der Richter schließlich die Anklage verliest, kehrt eine schwere Stille ein.

Die Anklage bezieht sich auf Verbrechen gegen das syrische Volk, da der spezifische Tatbestand der Verbrechen gegen die Menschlichkeit im syrischen Strafrecht interessanterweise nicht existiert. Dieser Umstand unterstreicht die juristischen Lücken eines Systems, das lange Zeit nur dem Machterhalt diente. Die historischen Hintergründe führen zurück in den März 2011, als im Zuge des Arabischen Frühlings rund 15 Jugendliche in Daraa Parolen gegen das Regime an eine Schulmauer malten.

Die darauf folgende Verhaftung und Folter durch den lokalen Geheimdienst unter der Führung von Najib lösten eine Welle der Empörung aus. Als die Eltern die Freilassung ihrer Kinder forderten, wurden sie vom Regime lediglich verhöhnt, was die Proteste weiter anheizte und zu einer gewaltsamen Niederschlagung führte. Dieser Funke entzündete die landesweiten Aufstände. In diesem Kontext stellt sich die dringende Frage, ob der aktuelle Prozess tatsächlich der Gerechtigkeit dient oder ob es sich primär um einen Akt der Rache handelt.

Der Autor und ehemalige Dissident Yassin Al-Haj Saleh, der selbst sechzehn Jahre in assadischen Gefängnissen verbrachte, betrachtet die Situation mit einer tiefen Zwiegespaltenheit. Einerseits verspürt er als syrischer Bürger den intensiven Wunsch, dass die Verantwortlichen endlich zur Rechenschaft gezogen werden. Die Gräueltaten des Regimes müssen lückenlos aufgearbeitet werden, wobei er betont, dass auch die Verbrechen oppositioneller Milizen untersucht werden müssten.

Andererseits mahnt er aus der Sicht eines externen Beobachters zur Vorsicht hinsichtlich der Prozessführung. Saleh vergleicht das heutige Verfahren mit seinem eigenen Prozess vor über drei Jahrzehnten, der völlig ohne Journalisten, Zeugen oder eine angemessene rechtliche Vertretung stattfand. Obwohl sich oberflächlich viel verändert hat, vermutet er hinter der aktuellen Anklage einen reinen Showprozess, der primär dazu dienen soll, dem Volk eine schnelle Genugtuung zu verschaffen, ohne eine echte rechtliche Aufarbeitung zu gewährleisten.

Die mangelnde Transparenz wird durch Inszenierungen in den sozialen Medien noch deutlicher. So befragte Innenminister Anas Khattab in einem Video den Angeklagten Amjad Youssef, der sich 2013 selbst dabei gefilmt hatte, wie er beim Tadamon-Massaker Dutzende Menschen erschoss. Die emotionale Frage des Ministers, ob der Täter angesichts seiner eigenen Kinder kein Herz besitze, wertet Saleh als billige Inszenierung. Er argumentiert, dass es die Aufgabe eines Ministers sei, Verdächtige festzunehmen, die Befragung jedoch ausschließlich in die Hände unabhängiger Richter gehöre.

Nach über siebzig Jahren der Herrschaft der Assad-Familie gab es in Syrien faktisch nie eine Gewaltenteilung. Syrien-Kenner Joshua Landis von der Universität Oklahoma bestätigt, dass sich an diesem Zustand bisher wenig geändert habe. Die Richter werden weiterhin vom Präsidenten ernannt, ohne dass ein Parlament, welches ohnehin kaum Macht besitzt, konsultiert würde. Landis befürchtet daher eine Wiederholung der alten Muster und spricht von einer sogenannten Gewinnerjustiz.

Er warnt davor, dass Syrien nur durch wirklich gerechte und transparente Verfahren aus den Fehlern der Vergangenheit lernen kann. Es ist zudem unwahrscheinlich, dass Verbrechen oppositioneller Gruppen jemals untersucht werden, da diese unter dem Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa bereits in die regulären Streitkräfte integriert wurden. Dennoch sind sich Experten wie Saleh und Landis einig: Die Aufarbeitung ist unerlässlich.

Selbst für die schlimmsten Verbrecher müsse ein fairer Prozess gelten, nicht aus Empathie für die Täter, sondern aus Respekt vor dem Rechtsstaat und für die Zukunft Syriens. Nur so kann ein Teufelskreis aus Gewalt und Rache durchbrochen werden und eine echte Chance auf eine stabile, bessere Zukunft entstehen





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Syrien Atef Najib Menschenrechte Bürgerkrieg Justizreform

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rückgang der Übernachtungen in der Schweizer Hotellerie im MärzDie Schweizer Hotellerie verzeichnete im März erstmals seit November wieder einen Rückgang der Logiernächte um 5,2 Prozent. Besonders stark sank die Zahl der Gäste aus Israel, während Übernachtungen aus Saudi-Arabien deutlich zulegten.

Read more »

Ariane de Rothschild in der Falle der AufsteigerinEdmond de Rothschild gehört zu den zehn grössten Privatbanken der Schweiz. Eine neue Analyse des Wall Street Journal unternimmt den Versuch, zu erklären, warum sich Eigentümerin Ariane de Rothschild mit Jeffrey Epstein einliess. In luzider Weise zeichnet das WSJ die ...

Read more »

David Attenborough: Der Meister der Naturdokus wird 100Der weltbekannte Wissenschaftskommunikator warnt nach wie vor: Für die Rettung des Planeten bleibt wenig Zeit.

Read more »

Migros-Chef: Denner braucht es weiterhinMigros-Chef Mario Irminger hat trotz der Tiefpreisstrategie der Migros die Existenzberechtigung der Tochter Denner bekräftigt.

Read more »