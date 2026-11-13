Gérard Depardieu zieht Berufung wegen sexueller Übergriffe zurück

Gérard Depardieu verzichtet auf die Berufung gegen das Urteil wegen sexueller Übergriffe. Neu veröffentlichte Filmaufnahmen könnten der entscheidende Faktor für diesen Schritt sein, der das Urteil rechtskräftig macht.

Der französische Schauspieler Gérard Depardieu hat entschieden, keine Rechtsmittel gegen sein Urteil wegen sexueller Übergriffe einzulegen. Damit wird das Gerichtsurteil aus dem Mai 2025 final und tritt in Kraft. Diese Entwicklung meldete der französische Sender France Inter am Freitagmorgen unter Berufung auf Quellen aus dem Verfahrensumfeld.

Verzicht auf rechtliche Schritte trotz vorheriger Pläne

Eine Anwältin des Schauspielers bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass Depardieu nicht zum ursprünglich vorgesehenen Starttermin des Berufungsverfahrens erscheinen wird. Dieser Termin war für den Montag, den 16. November, angesetzt. Der Rückzug aus dem Berufungsverfahren ist ein entscheidender Wendepunkt, da er die rechtliche Instanz der ersten Instanz bestätigt. Sollte die formelle Einreichung des Verzichts durch die Anwälte erfolgen, wird das Urteil unmittelbar rechtskräftig. Dies beendet die Hoffnung auf eine Aufhebung des Urteils in höheren Gerichtsinstanzen.

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Bewährungsstrafe und Eintragung ins Täterregister

Das Gericht hatte Depardieu im Mai 2025 wegen sexueller Übergriffe auf zwei Frauen verurteilt. Diese Straftaten sollen sich während der Dreharbeiten zu dem Film Die grünen Fensterläden im Jahr 2021 ereignet haben. Die verhängte Strafe besteht aus einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten. Zusätzlich ist eine Geldstrafe zu zahlen. Das Gericht ordnete außerdem an, den Schauspieler in das nationale Register für Sexualstraftäter eintragen zu lassen. Diese Maßnahmen gelten als schwerwiegend für die Reputation des langjährigen Stars.

Neue Videoaufnahmen aus dem Jahr 2011 als möglicher Auslöser

Zuvor waren Videoaufnahmen veröffentlicht worden, die den Schauspieler beim Dreh eines Films im Jahr 2011 zeigen. Diese Szenen entstanden bei den Dreharbeiten zu dem Film Turf. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie Depardieu eine Frau wiederholt unter den Rock fasst. Die zeitliche Nähe zur Veröffentlichung dieser Bilder deutet auf einen Zusammenhang mit der Entscheidung hin. Sollte der Rückzug von der Berufung offiziell von den Anwälten Depardieus eingereicht werden, würde das Urteil rechtskräftig werden. Die Aufnahmen könnten die Strategie der Verteidigung erheblich geschwächt haben.

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Kontroverse Verteidigungsstrategie und weitere Vorwürfe

Während des Prozesses sorgte die aggressive Verhörtaktik von Depardieus damaligem Anwalt für weiteren Ärger. Der Jurist hatte die beiden Klägerinnen als hysterische Lügnerinnen verunglimpft. Er äußerte auch die Worte Geht doch heulen. Depardieu entließ den Anwalt später aufgrund dieses Verhaltens. Gegen den Schauspieler stehen weiterhin weitere Beschuldigungen im Raum. Ein bereits eingestelltes Verfahren wurde 2022 wieder aufgenommen. Die Justizbehörden sahen Indizien für eine Vergewaltigung der Schauspielerin Charlotte Arnould durch Depardieu.

Offene Verfahren und historische Kontexte

Depardieu beteuerte stets, jegliche sexuelle Akte seien mit dem Einverständnis von Charlotte Arnould geschehen. Am 26. November wird ein Pariser Berufungsgericht darüber entscheiden, ob der Hauptprozess in dieser Angelegenheit eröffnet wird. Der Schauspieler versucht in letzter Instanz, diese Entscheidung zu verhindern. Für Depardieu gilt in diesem Fall weiterhin die Unschuldsvermutung. Ein weiterer Vorfall von Hélène Darras aus dem Jahr 2014 führt zu keiner Anklage, da die Verjährungsfrist abgelaufen ist. Dies bedeutet jedoch keine Freisprechung, sondern ein Verfahrensende aus formellen Gründen. Der Fall bleibt ein bedeutendes Thema in der französischen Medienlandschaft.