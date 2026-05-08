Ron Shinnick, Bürgermeister der kleinen Ortschaft Cohutta im US-Bundesstaat Georgia, hat seine Unterschrift gesetzt, um das Polizeipersonal der Ortschaft zu firmen, nachdem seine Ehefrau entlassen wurde.

Ron Shinnick, Bürgermeister der kleinen Ortschaft Cohutta im US-Bundesstaat Georgia , setzte seine Unterschrift offenbar nur widerwillig unter die fristlose Entlassung des gesamten Polizeikorps . Auslöser seien laut Shinnick "unangemessene Kommentare" mehrerer Beamter auf Facebook über seine Ehefrau gewesen.

"Die Polizei wurde aufgelöst, alle Mitarbeiter wurden entlassen" – mit dieser deutlichen Mitteilung wurden Besucher am Mittwoch an der Tür des Polizeireviers empfangen. "Feindseliges Arbeitsumfeld" Nur wenige Stunden zuvor hatten Shinnick und die zehn Polizisten noch versucht, einen Konflikt mit der ehemaligen Stadtsekretärin beizulegen – Pam Shinnick, der Ehefrau des Bürgermeisters. Sie war Anfang des Jahres wegen der Schaffung eines "feindseligen Arbeitsumfelds" entlassen worden.

Laut dem Portal "First Alert 6" soll sie jedoch weiterhin Zugriff auf persönliche und vertrauliche Daten gehabt haben. Seitdem seien zudem Gehaltszahlungen wiederholt verspätet erfolgt, beklagten die Beamten.

B.: Pam Shinnick wurde damals Entlassung wegen Schaffung eines "feindseligen Arbeitsumfelds". Jeremy May war einer der Beamten, die Beschwerde gegen Pam Shinnick eingereicht hatte, weil er eine "persönliche Vergeltungsaktion" des Bürgermeisters sah. Hier könnte erwähnt werden, dass May seine Arbeit verloren hat und große Zweifel an der Fähigkeit des Sheriffbüros, gleichzeitig die Aufgaben von Polizei und Sheriff zu erfüllen hatte. --





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