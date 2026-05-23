George Russell gewinnt das Formel-1-Sprintrennen bei GP von Kanada in Montreal

George Russell hat mit aller Macht gegen seinen wütenden Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli im Formel-1-Titelkampf zurückgeschlagen. In einem knallharten Duell sicherte sich der Brite den Sieg beim Sprintrennen in Montreal.

Zwischen den Mercedes-Piloten gab es Krach. George Russell gewann das Formel-1 - Sprintrennen beim GP von Kanada in Montreal . Teamkollege Kimi Antonelli (19) fuhr zweimal über den Grashügel, schimpfte am Funk und forderte eine Strafe gegen Russell - er wurde Dritter.

Teamchef Toto Wolff griff durch und mahnte Antonelli zur Ruhe; im WM-Klassement schrumpfte dessen Vorsprung auf 18 Punkte. George Russell hat mit aller Macht gegen seinen wütenden Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli im Formel-1-Titelkampf zurückgeschlagen. In einem knallharten Duell sicherte sich der Brite den Sieg beim Sprintrennen in Montreal. WM-Spitzenreiter Antonelli, der zweimal bei Manövern gegen Russell übers Gras fuhr und am Funk wild schimpfte, kam auf Platz drei auch noch hinter Titelverteidiger Lando Norris im McLaren.

Im WM-Klassement büsste der 19-Jährige von seinem 20-Punkte-Vorsprung zwei ein und bekam noch eine Ansage vom Teamchef nach der Zieldurchfahrt. "Wir besprechen das intern, nicht übers Teamradio", sagte Toto Wolff





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